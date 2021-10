Saga Rogers : l’ex-président Edward Rogers veut faire appel aux tribunaux

Edward Rogers, qui a été limogé de son poste de président du conseil d'administration la semaine dernière, a évoqué la possibilité d'un appel devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, à la suite d'une réunion avec ses alliés dimanche.

Il s'est dit à nouveau le président légitime de Rogers Communications.

Toutefois, sa mère et deux de ses soeurs ont rejeté ces prétentions dans une déclaration.

La veuve de Ted Rogers, Loretta, a qualifié de non valable la réunion organisée par son fils avec une poignée d'administrateurs. Malheureusement, Edward continue à adopter une mauvaise approche qui ne mène nulle part et qui fait passer ses propres intérêts devant ceux des employés, des clients et des actionnaires de Rogers , a affirmé la matriarche.

L'une de ses filles, Martha Rogers, a ridiculisé son frère dans les médias sociaux. Je vois qu'Ed s'est lui-même nommé président. On devrait autant prendre ça au sérieux que s'il s'était proclamé roi d'Angleterre , a-t-il commenté sur Twitter.

Ed va perdre, a-t-elle prédit. Rogers et ses actifs sont plus importants qu'une seule et unique personne. Mon père le comprenait. Il aurait été tellement déçu de voir comment Ed et ses marionnettistes se comportent, détruisant la compagnie qu'il a bâtie.

La dispute familiale a éclaté au grand jour en septembre lorsqu'Edward Rogers a tenté de congédier le PDG de l'entreprise, Joe Natale, et le remplacer par le directeur financier, Tony Staffieri.

Lors d'une réunion d'urgence du conseil d'administration, Loretta, Melinda et Martha Rogers ont alors joint leurs forces pour bloquer le plan d'Edward.

Ce dernier demeure à la tête du Rogers Control Trust, l'actionnaire majoritaire de la compagnie, qui, avec les membres de la famille Rogers, détient 97 % des actions avec droit de vote de catégorie A.