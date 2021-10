Les véhicules électriques restent en demande en Estrie

L’Estrie demeure l’une des régions du Québec où les véhicules électriques sont les plus prisés.

L’Estrie et la Montérégie sont des régions championnes au Québec où l’on retrouve le plus de véhicules électriques , signale le président de l'Association des véhicules électriques du Québec, Simon-Pierre Rioux.

C’est cette semaine que se déroule la deuxième édition de la semaine nationale du véhicule électrique.

Il faut être capable de dire c'est assez. Il est temps de passer au véhicule électrique. Il y a plusieurs avantages à rouler électrique , signale M. Rioux.

Ce dernier mentionne que les économies de ne plus passer à la pompe demeurent l’un des incitatifs majeurs.

Il faudrait que le litre d'essence soit à 15 cents pour que ce soit équivalent. L'électricité demeure à prix fixe. Ça va coûter 350 $ pour faire 20 000 kilomètres , indique M. Rioux.

Selon lui, l’aspect environnemental est aussi considéré dans le choix des propriétaires de véhicules électriques.

On sent un virage en raison aussi que les gens veulent faire quelque chose pour la planète. Les gaz à effet de serre sont affectés par l'industrie du transport. Nous voulons faire quelque chose pour l’environnement et c’est bon pour les finances personnelles , estime Simon-Pierre Rioux.

Il signale que lors du salon du véhicule électrique de Saint-Hyacinthe, les gens étaient nombreux et informés.

Les gens sont prêts. Ils veulent comparer. Les questions sont beaucoup plus avancées , remarque Simon-Pierre Rioux.

Il mentionne que la majorité des véhicules 100 % électriques vont offrir des modèles à 425 kilomètres d’autonomie.

Le gouvernement Legault a annoncé qu'il va interdire la vente de véhicules neufs à essence à partir de 2035 au Québec.