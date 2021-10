Le deuil périnatal, une difficile épreuve

Le fils de Samantha Devillez est mort-né.

Depuis qu'elle a perdu Oakley en juin, Mme Devillez partage son expérience pour soutenir d'autres familles qui ont vécu une perte similaire. Elle veut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'elle comprend leur douleur.

Le mois d'octobre est le mois de la sensibilisation au deuil périnatal. C'est le moment de rendre hommage aux bébés qui ont été perdus, de soutenir leurs familles et de sensibiliser les gens à ce problème afin qu'ils ne se sentent pas isolés dans leur expérience.

Environ une grossesse sur quatre se termine par une fausse couche, selon la Dre Sharon Szmuilowicz, médecin et psychiatre à l'hôpital Mount Sinai, tandis que d'autres bébés sont mort-nés ou décèdent peu après la naissance.

En janvier, Mme Devillez a appris qu'elle était enceinte de son deuxième enfant. Sa grossesse était parfaitement saine et normale et elle a déclaré que son souhait se réalisait : avoir deux garçons d’âge rapproché.

26 semaines après le début de sa grossesse, elle affirme qu’il n’y avait plus de mouvement sans son ventre. Elle s'est rendue à l'hôpital. C'est alors que l'obstétricien lui a dit quelque chose qu'aucun parent ne devrait entendre.

Il a vérifié avec une échographie, et il n'a pas été en mesure de détecter un battement de cœur , a déclaré Mme Devillez.

Je ne peux pas décrire ce sentiment , a-t-elle expliqué.

Il y avait un nœud dans le cordon ombilical. D'après son médecin, le risque d'un tel événement est inférieur à 1 %.

Le lendemain, l’accouchement de Mme Devillez a été provoqué. Elle a passé 20 heures en travail. Elle a tenu Oakley dans ses bras pour la première et dernière fois le 15 juin 2021.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Samantha Devillez, son mari et Oakley. Photo : offerte par Samantha Devillez

Vous ressentez tous les sentiments que vous éprouvez si votre bébé était vivant , a déclaré Mme Devillez. Vous tombez instantanément amoureux de votre enfant. Je ne pouvais pas m'arrêter de le tenir, je ne pouvais pas m'arrêter de l'aimer et de l'embrasser et il avait l'air si parfait.

Mme Devillez partage l'histoire d'Oakley pour lui rendre hommage et sensibiliser les gens afin que les autres femmes qui vivent une perte de grossesse sachent qu'elles ne sont pas seules.

Plus nous le normalisons, plus les femmes sentiront qu'elles ne sont pas seules et elles se sentiront plus habilitées à partager leur version de leur histoire , a-t-elle déclaré. Le processus de deuil ne s'arrête jamais, jamais.

Jessica Sennett, une instructrice d’entraînement physique prénatal et postnatal qui travaille également avec des femmes après une perte de grossesse, a perdu un bébé au cours du premier trimestre il y a trois ans.

Cela ne disparaît jamais , dit-elle.

Mme Sennett n'a pas discuté ouvertement de son expérience au début. Mais après avoir entendu les histoires d'autres femmes, elle s'est sentie plus à l'aise pour partager la sienne.

En fin de compte, c'est le fait d'en parler qui m'a le plus aidée à guérir , a-t-elle déclaré. Cela me touche encore aujourd'hui.

Les gens ne se remettent pas de cette perte

La Dre Szmuilowicz, qui dirige le programme de santé mentale périnatale de Mount Sinai, affirme que la meilleure façon de soutenir une femme qui a perdu un bébé est de reconnaître cette perte.

Dites : "Je suis vraiment désolée pour votre perte". Vous pouvez même dire : "Je ne sais même pas quoi dire". Je pense que demander à la personne ce dont elle pourrait avoir besoin [est utile]. Les gens vivent leur deuil vraiment différemment.

Les gens ne se remettent pas de cette perte.

Tenter d’avoir un autre enfant peut devenir lourd d'anxiété et d'inquiétude , a-t-elle ajouté.

Les gens ont besoin d'être soutenus dans les sentiments qui accompagnent le deuil et d'avoir la permission de ressentir ce qu'ils ressentent , a déclaré la Dre Szmuilowicz.

Mme Devillez rend visite à Oakley chaque semaine et apprend à son fils Wyatt à toujours honorer et se souvenir de son frère.

Il est important pour tout le monde dans ma famille de reconnaître et de comprendre que nous avons eu un petit garçon et qu'il fait partie de notre famille , a-t-elle déclaré.

Nous continuons à raconter l'histoire d'Oakley , a déclaré Mme Devillez. Nous continuerons à raconter son histoire pour le reste de notre vie.

Avec les informations de CBC News