Baisse des ventes résidentielles au Saguenay

C'est ce que démontre les données de l'entreprise Centris pour les mois de juillet à septembre.

Une baisse de 43 % du nombre de maisons affichées dans les trois arrondissements de Saguenay a aussi été enregistrée.

On a moins de maisons et on a plus de gens. On a des gens de l'extérieur qui viennent s'établir, on a beaucoup de gens aussi, des personnes âgées. Avec ce qu'ils ont vécu, ils sont plus réticents à vendre leur maison et à s'en aller rapidement dans des CHSLD avec ce qu'on a vu. Donc ça c'est certain que ça met une pression importante sur le marché , remarque aussi la courtière immobilière et dirigeante d'agence RE/MAX, Éva Gagnon.

Selon le même rapport de Centris, le prix médian des maisons unifamiliales a reculé de 2 %.

La région métropolitaine de Saguenay est le seul territoire au Québec où une variation négative a été observée dans cette catégorie. Malgré tout, les prix de vente des maisons demeurent élevés dans plusieurs cas.

Je trouve que ça reste malgré tout élevé mais peut-être que les surenchères sont moins présentes. Les offres vraiment au-dessus des prix listés comme on peut voir à Montréal c'est plus rarissime ici. Mais personnellement, je trouve que les prix de vente sont encore bons mais c'est vrai que ça tend plus à une stabilisation , indique Mme Gagnon.

Les délais de vente sont également plus courts. En moyenne, les vendeurs n'ont qu'à attendre 74 jours pour vendre une maison unifamiliale. C'est près de deux mois plus rapides qu'en 2020.

Selon la Chambre immobilière du Saguenay, le marché demeure favorable aux vendeurs.

Selon des informations de Philippe L'Heureux.