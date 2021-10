Une facture plus salée à l’épicerie pour les Nord-Côtiers

Les prix des aliments ont augmenté de 3,9 % au cours de la dernière année, selon Statistique Canada. Le prix du bœuf aurait même bondi de 15 % depuis janvier, toujours selon l'instance fédérale.

Cette augmentation considérable n'affecte pas tout le monde de la même façon , mentionne la députée fédérale de Manicouagan, Marilène Gill. La parlementaire bloquiste constate que certains vivent déjà des difficultés.

Les gens n'ont pas tout ce qu'ils devraient avoir pour bien vivre. Les aînés sont touchés, les familles bien entendu, les gens à faible revenu, aussi. Une citation de :Marilène Gill, députée fédérale de Manicouagan

Plusieurs causes expliqueraient l’explosion des prix à la consommation : les ingrédients coûtent plus cher pour les transformateurs et le transport des marchandises fonctionne au ralenti.

Selon l'économiste et directeur principal du Laboratoire de sciences analytiques en agroalimentaire de l'Université Dalhousie, Sylvain Charlebois, la rareté de main-d’œuvre influencerait également cette croissance.

Le coût des intrants augmente pour les transformateurs. Pour acheter du blé, de l'orge ou du canola, ça coûte plus cher , mentionne l’expert.

M. Charlebois ajoute que la production a diminué récemment. Les inventaires sont en baisse au sein de l'hémisphère nord , résume-t-il. Plusieurs événements comme des sécheresses répertoriées au Canada et aux États-Unis, ainsi que des inondations en sol européen, ont selon lui créé des problèmes majeurs .

Nourrir les animaux coûte plus cher aussi, donc on fait attention à ce niveau-là. C'est pour ça que le comptoir des viandes est un problème , renchérit l’économiste.

L’éloignement et l’isolement de plusieurs communautés nord-côtières établissaient déjà le coût des aliments à un échelon plus élevé que la moyenne québécoise.

Si l'on ajoute à cette équation les récents problèmes d'approvisionnement qui ont été causés partiellement par la pandémie de COVID-19, les Nord-Côtiers se retrouvent avec une addition particulièrement salée.

Ça coûte des fois un peu plus cher pour livrer en région, mais [si en] plus on rajoute de l'inflation et l'augmentation des prix, vous avez compris que ça va coûter plus cher sur la Côte-Nord , indique le député de René-Lévesque, Martin Ouellet.

Il est difficile de prédire à quel moment les prix des aliments se stabiliseront. Sylvain Charlebois estime néanmoins que le taux d'inflation alimentaire pourrait continuer d'augmenter au cours de l'année.

Une hausse remarquée

La récente tendance exaspère les consommateurs rencontrés dans une épicerie de Sept-Îles, dimanche matin. Questionné par Radio-Canada, un homme admet avoir remarqué une tendance à la hausse, surtout au niveau des viandes, des légumes et fruits .

Plus tard, une autre cliente indique que ce phénomène la pousse à prendre des décisions. On va faire des choix différemment à l'épicerie ou on va attendre que la viande soit en spécial pour en acheter , cite-t-elle en exemple.

Une autre consommatrice rencontrée pendant ses emplettes est d'avis que le prix ne fluctue pas toujours, mais qu’il demeure important de vérifier les quantités afin de valider qu’on en a pour notre argent .

Quelles solutions?

Le député Martin Ouellet propose la mise en place d'un revenu minimum garanti afin qu’aucun individu ne soit laissé pour compte lorsqu'il est question de se nourrir convenablement.

C'est un strict minimum. Dès le départ, le revenu minimum nous garantit un revenu d'appoint qui nous permet de mettre du pain et du beurre sur la table. Une citation de :Martin Ouellet, député de René-Lévesque

Pour sa part, la députée Marilène Gill souhaite soutenir la mise en place d’une autonomie alimentaire en région, comme cela se fait progressivement en Basse-Côte-Nord.

Ça leur permet une sécurité aussi, peu importe ce qu'il se passe autour. Au moins, il y a une sécurité dans les communautés , fait valoir l’élue.

