Le Phoenix de Sherbrooke s’incline 3-2 devant les Olympiques de Gatineau

Malgré cette défaite, l'entraîneur Stéphane Julien ne cache pas sa fierté de voir son équipe se démarquer sur la glace.

Les joueurs, je les sens vraiment engagés. On a vraiment un bon groupe, c'est un groupe homogène. Beaucoup de joueurs de l'année passée qui sont revenus alors ça fait une différence , souligne Stéphane Julien.

Les joueurs sentent eux aussi cette cohésion qui s'est créée dès le début de la saison.

On a créé de quoi de spécial ici à Sherbrooke. Je pense que ça paraît sur la glace. Depuis qu'on est arrivés au camp, tout le monde est ensemble, tout le monde est prêt. Une citation de :Xavier Parent, attaquant du Phoenix

Même si ces bonnes performances sont les bienvenues, elles ont de quoi surprendre l'entraîneur Stéphane Julien.

On regardait plus pour l'année prochaine pour aller aux grands honneurs, mais quand tu as des joueurs qui performent comme ça, tout est possible , admet l'entraîneur.

Un nouveau gardien prometteur

Le gardien biélorusse Ivan Zhigalov constitue certainement un des éléments clés des succès de l'équipe. À 18 ans seulement, il vient d'arriver au Canada pour poursuivre sa carrière. Déjà, il croit aux chances de l'équipe de remporter la coupe.

Pour moi, c'est un peu différent, parce que le hockey est rapide et je reçois plus de tirs. J'aime vraiment ça. C'est un jeu d'équipe, notre équipe est très bonne et rassemble de très bons joueurs, qui m'aident. [TRAD] Une citation de :Ivan Zhigalov, gardien de but du Phoenix de Sherbrooke

Il concède que ses coéquipiers ont joué un rôle crucial dans son intégration qui est loin d'être simple.

L'attaquant Joshua Roy souligne que la communication n'est pas toujours simple, puisque le gardien ne parle pas français et maîtrise peu l'anglais.

« Il faut être patient avec lui, mais on l'intègre super bien dans l'équipe, puis même lui s'intègre bien, c'est un super de bon gars, fait que ça va super bien jusqu'à date », affirme Joshua Roy.

L'attaquant Ethan Gauthier est lui aussi enchanté par l'arrivée de ce nouveau joueur.

C'est le fun de voir ça, un joueur qui arrive et qui s'introduit autant bien, puis qui livre les performances sur la glace comme il fait jusqu'à maintenant, c'est vraiment le fun à voir , indique Éthan Gauthier.

Avec tous ces éléments réunis au sein de l'équipe, les joueurs admettent que tous les rêves sont permis pour la fin de la saison.

D'après le reportage de Pierrick Pichette