49 emplois du secteur public transférés vers l’Abitibi-Témiscamingue depuis 2018

Il s'agit d'une promesse faite par la CAQ en 2018 lors de la campagne électorale et qui voulait transférer 5000 emplois publics vers les régions en 10 ans.

Pour l'Abitibi-Témiscamingue, plus de la moitié des emplois ont été transférés vers Rouyn-Noranda qui obtient 31 postes du ministère des Transports pour la plupart.

Amos en obtient 7 postes dont 6 du ministère de la Justice, précise le ministère du Conseil exécutif et Secrétariat du Conseil du trésor à Radio-Canada.

Des emplois qui relèvent de Transport Québec, du ministère la Justice, de l'Immigration, de la Francisation et de l’Intégration ou de la Sûreté du Québec entre autres.

Pour la députée de Rouyn-Noranda–Témiscamingue, Émilise Lessard-Therrien, même si on est loin du compte , tout nouveau poste transféré en région est un acquis.

Toutefois, elle croit que le gouvernement ne devrait pas se limiter à ça.

Il ne faut pas que le gouvernement actuel prenne cette délocalisation des fonctionnaires comme son seul projet pour les régions. Paracerque en région, on est capable d'attirer des gens et d'accueillir du monde, mais là où c'est le plus difficile c'est de les loger, de leur offrir des places en garderie, des soins de santé de proximité. Moi j'espère que la CAQ va avoir plus d'ambition que ça pour les régions s'ils veulent s'assurer que les fonctionnaires qu'ils délocalisent restent chez nous, il va falloir que les autres services soient offerts , insiste la députée solidaire.

Émilise Lessard-Therrien de Québec Solidaire. Photo : Radio-Canada / Angie Landry

La députée croit que les acteurs locaux devraient être impliqués dans cette démarche pour mieux cibler les besoins des gens de la région.

Si on délocalise, il faut délocaliser pour que ces gens-là aient un certain pouvoir d'action puis qu'ils ne soient pas juste des courroies de transmission. Une citation de :Émilise Lessard-Therrien

En novembre 2020, le gouvernement avait annoncé le transfert de près de 300 postes de fonctionnaires vers les régions.

Francois Legault a de nouveau promis dans son discours d’ouverture de la nouvelle session parlementaire la semaine passée de transférer des milliers d'emplois vers les régions.