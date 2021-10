COVID-19 : 26 nouvelles infections à Ottawa

Pour une deuxième journée de suite, Santé publique Ottawa (SPO) constate une diminution de nouveaux cas de COVID-19 dans son bilan quotidien. Après en avoir annoncé 42 vendredi et 36 samedi , SPO boucle la semaine avec 26.

En date de dimanche, il y a 242 cas actifs du coronavirus sur le territoire de SPOSanté publique Ottawa .

Du nombre, six Ottaviens ont dû être hospitalisés, mais aucun d’entre eux n’a dû être admis aux soins intensifs.

En tout, 30 684 personnes ont contracté la COVID-19 à Ottawa depuis le début de la crise sanitaire, et 602 en sont décédées.

À l’échelle provinciale, l’Ontario recense 370 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire.

Comme c’est le cas la fin de semaine et les jours fériés, le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Outaouais et le Bureau de santé de l’est de l’Ontario (BSEO) ne font pas de mise à jour quotidienne.

Les nouveaux cas seront annoncés lundi.