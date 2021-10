Le Boulodrome de Baie-Comeau fait peau neuve

En point de presse dimanche, le Club Bouliste a détaillé comment le Boulodrome a fait l'objet d'une cure de jouvence, au cours des dernières semaines.

Francine Bélair (à droite du maire sortant de Baie-Comeau, Yves Montigny) a tenu un point de presse. Marlène Gill était également présente. Photo : Gracieuseté de Francine Bélair

La contribution monétaire du gouvernement a permis d’aménager une dixième allée de pétanque, d’informatiser leurs activités, d’acheter un réfrigérateur pour accommoder les jeunes et de refaire l’éclairage. Ça donne aux joueurs l’impression d’être à l’extérieur , rapporte Francine Bélair, la présidente du Club Bouliste de Baie-Comeau. On a une belle ambiance pour les joueurs .

L’artiste nord-côtier Bernard Gendron a également réalisé une fresque.

La fresque réalisée par l'artiste local Bernard Gendron Photo : Gracieuseté de Francine Bélair

Par ailleurs, 70 jeunes sont inscrits au club Les Mini-Boulistes, au sein du Boulodrome. C’est grâce à l’orthopédagogue de l’école primaire Leventoux et responsable du Club Les Mini-Boulistes, Anouk Lamontagne, qu’autant de jeunes Baie-Comois pratiquent la pétanque de manière régulière.

Une dixième allée de pétanque a été aménagée au Boulodrome. Photo : Gracieuseté de Francine Bélair

Fervente joueuse, Mme Lamontagne a invité les jeunes de son école à s'initier au sport il y a quelques années dans le cadre d’une journée découverte.

Quand je suis arrivée pour jouer, j’ai tout de suite vu qu’il y avait un beau potentiel pour les élèves; un potentiel pédagogique, social, intellectuel que moteur. Le but était de faire ce lien-là : inviter les jeunes et leur montrer qu’un Club Bouliste existait tout près de leur école , explique la responsable du club pour les jeunes.

À 10 ans, Delphine Gagné pratique l’activité depuis déjà une douzaine de mois. On a commencé à jouer en famille et j’ai aimé ça. Je me sens libre et je me sens bien , dit-elle.

Delphine Gagné et Lola Maxant Loukounougou jouent à la pétanque dans le Club Les Mini-Boulistes depuis un an. Photo : Gracieuseté de Francine Bélair

Il y a plusieurs bénéfices associés au jeu : le contrôle du mouvement, le suivi main-œil, le contrôle des émotions et la concentration. Au niveau social, [on appred] le respect des règles sociales et du jeu , témoigne l’orthopédagogue.

On veut que les jeunes de la région sachent que ça existe. Une citation de :Anouk Lamontagne, responsable du Club Les Mini-Boulistes

Il n’y a pas de chicane et j’aime ça. Que tu sois grand, petit, gentil, tu peux jouer. C’est pour tout le monde , renchérit pour sa part Lola Maxant Lekounoungou, âgée de 10 ans.

Des plages horaires sont réservées aux jeunes en fin de journée les lundis, mardi et jeudi au Boulodrome de Baie-Comeau.