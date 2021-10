Stefanson-Glover : deux femmes, deux visions et une future première ministre

Heather Stefanson, 51 ans, est la candidate du parti. Elle est populaire au sein du parti et a le soutien de la majorité des députés. Elle a aussi reçu des appuis publics de la part d’autres membres proéminents du parti , relève Christopher Adams, professeur en sciences politiques à l’Université du Manitoba.

Mais elle a aussi reçu des soutiens du monde des affaires et de personnes qui ne s’entendaient pas avec Brian Pallister , ajoute-t-il.

Celle qui représente la circonscription de Tuxedo depuis 2000, l’une des plus riches du Manitoba, a aussi occupé plusieurs postes importants au sein du gouvernement de l’ancien premier ministre Brian Pallister. Ministre de la Justice et première ministre adjointe, elle a ensuite eu le portefeuille des Familles, puis celui de la Santé, au moment où le Manitoba affrontait sa troisième vague de COVID-19.

À l’inverse, Shelly Glover, 54 ans, tente de s’appuyer sur les membres du parti en milieu rural. Elle représente une autre frange des conservateurs, ceux qui sont plus à droite, non citadins et qui s’inquiètent des obligations vaccinales , explique Christopher Adams.

Shelly Glover a pris une position forte contre les vaccins obligatoires, même dans les hôpitaux et les résidences de soins de longue durée. Elle contredit ainsi une bonne partie de la science établie , ajoute le professeur émérite en sciences politiques à l'Université de Saint-Boniface Raymond Hébert.

Pourtant, Shelly Glover a fait carrière dans la capitale manitobaine. Ancienne policière du Service de police de Winnipeg, elle a aussi représenté les électeurs de la circonscription de Saint-Boniface au niveau fédéral, lorsqu’elle a été élue députée en 2008, puis réélue en 2011.

Elle est bilingue et se définit comme Métisse. Son passé dans la police, l’idée de l’ordre et du respect de la loi, peut séduire les membres du parti qui vivent en dehors de Winnipeg , assure Christopher Adams.

Deux styles différents qui divisent le parti

Les deux candidates ont aussi deux styles diamétralement opposés. D’un côté, Heather Stefanson affiche une carrière politique de 21 ans au niveau provincial, mais elle a été plutôt discrète.

Ce qui me frappe, c'est le manque à peu près total de qualité de leadership qu’elle a démontré en 21 ans, affirme Raymond Hébert. Elle a pourtant laissé sa marque sur certains dossiers importants, mais on a beaucoup de peine à citer des réalisations concrètes qu'elle a faites.

Elle a un style collégial , poursuit le professeur émérite de l’Université de Saint-Boniface. Elle a un passé pluraliste et essaye de rassembler différentes personnes au sein du parti , renchérit Christopher Adams.

À l’inverse, Shelly Glover est combative et n’hésite pas à exprimer ses idées. Pendant cette courte campagne, elle a même tenté de courtiser les militants les plus à droite en prenant des positions fortes, comme sur la vaccination, et en accordant des entrevues à des médias comme l’hebdomadaire de droite Western Standard, en Alberta.

C’est une personnalité controversée, ajoute Raymond Hébert. Elle peut être agressive, elle a ses propres opinions et elle n'hésite pas à les exprimer.

Une opposition renforcée par le manque de candidats

Les différences entre ces deux candidates apparaissent plus distinctement encore parce qu’il n’y a pas d’autres prétendants au poste de chef du Parti progressiste-conservateur.

Elles incarnent une sorte de conflit qui existe entre deux différentes franges du parti, et le fait de n’avoir que deux personnes rivalisant pour obtenir le poste risque d’exacerber les problèmes entre les militants , estime Christopher Adams.

Cela aurait probablement été mieux pour le parti s’il y avait eu d’autres candidats. Ainsi, il y aurait peut-être eu des possibilités d’organiser les différents courants qui s’affrontent au sein de la formation politique , précise-t-il.

Or, le système pour se lancer dans la course a fait l’objet de critiques et a découragé plusieurs candidats potentiels. En effet, les membres progressistes-conservateurs qui voulaient succéder à Brian Pallister devaient débourser 25 000 $ pour participer à la course, s’inscrire avant le 15 septembre et avoir recruté au moins 1000 militants pour le parti avant le 30 septembre.

Il pourrait y avoir une réaction des militants qui n’ont pas aimé ce type de course à la chefferie trop courte et trop chère. Certains sont aussi agacés par le fait que Ken Lee n’a pas été autorisé à se présenter. Tout cela pourrait profiter à Shelly Glover, qui tente de tirer profit du mécontentement relatif à cette course , affirme le professeur en sciences politiques à l’Université du Manitoba.

Quoi qu’il en soit, quelle que soit la candidate qui remportera la course samedi, Heather Stefanson ou Shelly Glover marqueront l’histoire de la province en devenant, l'une ou l'autre, la première femme dans l'histoire du Manitoba à occuper le poste de première ministre.