COVID-19 : l’Ontario recense 370 nouveaux cas et un décès supplémentaire

Alors que la province s’apprête à lever certaines limites de capacité dans les restaurants, bars et salles d'entrainement, l’Ontario recense ce dimanche 370 nouveaux cas de COVID-19 et un décès supplémentaire.

La majorité de ces nouvelles infections concernent des personnes qui ne sont pas entièrement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconnu.

Les cas actifs sont en baisse de 111, alors que 480 nouvelles guérisons sont enregistrées. Leur nombre total s’élève désormais à 3258.

Le nombre de décès enregistrés depuis le début de la pandémie en Ontario est maintenant de 9846.

En ce qui concerne les hospitalisations, on compte 137 patients atteints de la COVID-19 admis dans des unités de soins intensifs, soit un de plus que la veille.

Du côté de la vaccination, près de 20 000 doses de vaccin ont été administrées depuis hier.

Ce qui fait en sorte que 83,8 % des Ontariens de 12 ans et plus sont considérés comme pleinement vaccinés contre la COVID-19.

Dès demain, les bars, restaurants et salles d'entrainement en autre, n'auront plus de capacité d'accueil limitée en raison de la pandémie, toutefois des mesures comme le contrôle du passeport vaccinal et le port du masque seront toujours en vigueur.