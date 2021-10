Les éducatrices de la CSQ veulent des salaires plus élevés que ce que propose Québec

Après avoir déposé sa contre-proposition à la partie patronale dimanche matin, la FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec a expliqué qu’elle fait maintenant passer ses demandes de hausses salariales à entre 13,6 % et 20,3 % sur trois ans, selon le corps d’emploi, alors qu'elles allaient précédemment de 21 % à 27 %.

Québec propose pour sa part un maximum de 20,2 % aux éducatrices qualifiées (qui possèdent un DEC, un diplôme d’études collégiales en Techniques d’éducation à l’enfance), de 15 % aux éducatrices non qualifiées et de 9,3 % aux employés de soutien des CPECentre de la petite enfance , comme les préposés à l’entretien ou à l’alimentation.

Le critiques du syndicat portent notamment sur le fait que les corps d'emploi qui font équipe avec les éducatrices doivent avoir un salaire plus élevé que ce qui est offert par le gouvernement. C'est un effort de 7 millions de plus par année qui est exigé dans ce cas.

Le traitement qu'on réserve aux éducatrices spécialisées, qui travaillent avec les enfants ayant des besoins particuliers, et aux cuisiniers est particulièrement injuste, insiste-t-il.

Les premières, qui possèdent aussi un DEC et obtiennent actuellement le même salaire qu'une éducatrice, se voient proposer seulement 6 % d’augmentation sur trois ans. Et selon la proposition de Québec, arrivées à l'échelon maximal, elles se retrouveraient à gagner moins qu'une éducatrice non qualifiée.

Quant aux salaires d'entrée des cuisiniers de CPE, il serait 37,5 % plus bas que celui des cuisiniers d'un établissement de santé, dit le syndicat.

Bien qu'il ait fait une offre bonifiée pour les éducatrices qualifiées, les écarts de salaire avec le secteur public pour les autres corps d'emploi sont tout simplement trop importants pour freiner les départs massifs. Une citation de :Valérie Grenon, présidente de la FIPEQ-CSQ

La FIPEQFédération des intervenantes en petite enfance du Québec dénonce de plus le salaire proposé pour une éducatrice qualifiée qui commence sa carrière, qui est de 21,38 $, lequel maintient un écart inacceptable avec le salaire moyen d'entrée d'un technicien au Québec , a dit Mme Grenon, spécifiant que ce salaire est de 23,61 $.

La présidente de la FIPEQ pense qu'il est important d'augmenter le salaire des éducatrices débutantes pour pouvoir les attirer vers la profession. L'offre de Québec, pour sa part, accorde les plus importantes augmentations aux éducatrices avec plus de dix années d'expérience.

Le syndicat propose donc que les éducatrices qualifiées et les éducatrices spécialisées qui commencent leur carrière reçoivent 22,85 $/h et qu'elles la terminent à 30,29 $/h l'heure au dernier échelon. En fin de carrière, 30,47 $/h sont proposés par le gouvernement.

Détail important, la contre-offre de la FIPEQ évacue totalement le 5 % d'augmentation qui était dévolu par Québec uniquement aux éducatrices travaillant 40 heures par semaine, mais l'inclut dans l'échelle salariale globale. Les éducatrices refusant de travailler cinq jours par semaine recevraient, selon le plan syndical, le même salaire horaire que celles travaillant à temps plein.

Le syndicat espère convenir d'une entente d'ici jeudi, date à laquelle une journée de négociation est prévue.

Conditions de travail à améliorer

Par ailleurs, les éducatrices continuent à exiger plus de soutien pour les aider avec les enfants qui connaissent des difficultés.

La FIPEQ réclame que des éducatrices spécialisées ou des agentes en soutien pédagogique et technique soient obligatoirement embauchées dans tous les CPE.