226 000 $ pour huit institutions muséales de l’Abitibi-Témiscamingue

Il s'agit d'une bonification du programme Aide au fonctionnement qui touche les institutions muséales.

Sont concernés par cette aide le Musée minéralogique de Malartic, la Maison du Frère-Moffet, les Promoteurs d’Angliers, la Corporation du Village minier de Bourlamaque, MA, Musée d’art, le Musée de la Gare et le Fossilarium de Notre-Dame-du-Nord.

La Corporation de La maison Dumulon reçoit 40 000 $ au grand bonheur des responsables de l'institution.

La directrice adjointe Mélissa Dallaire explique que cet argent va permettre à l'institution d'équilibrer son budget.

Elle rappelle que l'organisme a vécu des moments difficiles en raison de la baisse d'achalandage en raison de la pandémie.

Pendant la première année du Coronavirus, normalement une saison estivale j'arrive à accueillir environ 12 000 visiteurs, mais avec la COVID-19, on a diminué et tombé à 6 000 visiteurs ici. Donc naturellement en diminuant ainsi le nombre de touristes dans l'institution naturellement on diminue aussi les revenus qu'on est capables d'engendrer , explique la responsable.

Elle affirme que l'institution compte sur les subventions publiques pour poursuivre sa mission.

Normalement l'institution va réussir à survivre grâce aux subventions publiques, provinciales, municipales ou fédérales, mais la subvention qu'on obtient du ministère de la Culture et des Communications c'est la plus grosse subvention c'est notre premier bailleur de fonds. C'est sûr que sans eux, on ne peut pas exister et c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à être capables de distribuer de la culture le plus accessible possible. On arrive à offrir de nombreuses activités toujours à des prix extrêmement modiques ou gratuitement , mentionne Mélissa Dallaire.

Une belle saison estivale

La Corporation de La maison Dumulon a connu une saison estivale 2020 différente des précédentes.

Cet été, elle a reçu plus de visiteurs que durant la saison estivale de 2018.

Et contrairement aux années passées, il y a eu plus de visiteurs locaux que d'habitude.