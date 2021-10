Justin Trudeau aurait dû consulter des politiciens d’expérience, croit Jean Chrétien

L'ancien premier ministre libéral Jean Chrétien affirme que Justin Trudeau aurait été « mieux servi » s'il avait demandé conseil aux gens d’expérience de son parti, et pense que cela devient « de plus en plus apparent ».

L'équipe du premier ministre Trudeau n'a pas consulté M. Chrétien, mais cela lui convient puisque ce n’est pas [sa] responsabilité de la conseiller, souligne-t-il dans une entrevue diffusée à l’émission Rosemary Barton Live de CBC dimanche.

Mais il croit qu'elle aurait eu intérêt à sonder la vieille garde .

Parfois, je pense qu’ils auraient été mieux servis s'ils avaient cherché à avoir des personnes plus âgées et expérimentées avec eux. Une citation de :Jean Chrétien, ex-premier ministre du Canada

M. Chrétien dit ne pas porter de jugement sur le gouvernement libéral actuel. Mais dans un livre à paraître mardi en anglais, il écrit que si M. Trudeau et son équipe aspirent à être des réformistes à grande échelle, leur manque d'expérience pour y réussir est de plus en plus apparent .

D'après lui, en fait, le rejet des politiciens et de la politique du passé fait partie de l'identité même des libéraux de Justin Trudeau. Ils disent à qui veut l'entendre que l'une de leurs grandes réussites est d'avoir mis de côté la vieille garde , rapporte-t-il aussi dans My Stories, My Times, Vol. 2.

L'ancien premier ministre explique que s'il croit en la valeur de l'expérience de la génération précédente, c'est parce que lui-même en a bénéficié, quand, en 1966, il a été promu secrétaire parlementaire de Mitchell Sharp, alors ministre des Finances, par le premier ministre Lester B. Pearson (surnommé Mike par ses proches).

Mitchell Sharpe a été choisi par Mike Pearson pour me former et je pense que ça a plutôt été – peut-être – un succès , lance-t-il.

M. Chrétien insiste cependant sur le fait qu'il ne critique pas les décisions de Justin Trudeau, et affirme qu’il veut simplement faire remarquer que les deux hommes ont une approche très différente de la politique.

Jean Chrétien et Justin Trudeau, en octobre 2015. Photo : La Presse canadienne / JONATHAN HAYWARD

Un vaste pays

Jean Chrétien parle également des défis qu’amène la constitution d'un Cabinet fédéral fort mais représentatif de l’ensemble du pays.

C'est difficile parce que vous avez toutes sortes de contraintes, juge-t-il. Vous devez avoir au moins un représentant de chaque province et vous avez le problème de la langue, de la religion, du sexe, et ainsi de suite.

Et vous savez que pour une personne qui est satisfaite, il y en a 10 qui sont très malheureuses, poursuit-il. C'est une tâche très difficile et vous êtes seul.

M. Chrétien a formé un Cabinet, relate-t-il, alors qu'il était assis à la table d'un restaurant en Corée, griffonnant les noms de ses futurs ministres et les portefeuilles qui pouvaient leur convenir sur du papier à lettres du restaurant, qu'il a conservé en souvenir.

L’ancien premier ministre, qui a dirigé trois gouvernements majoritaires entre 1993 et 2003, n'aurait pas détesté diriger un gouvernement minoritaire comme le fait Justin Trudeau, affirme-t-il, lui qui aime négocier des ententes et des compromis.

J'ai dit à Justin après la deuxième élection que, d'une certaine façon, [il avait] de la chance, raconte-t-il. Je n'ai jamais eu de gouvernement minoritaire. Pour moi, qui aime la politique, j'ai toujours pensé que ce serait la politique à son meilleur.

Avec des informations de CBC