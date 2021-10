Une tempête est attendue dimanche sur l’île de Vancouver

De la pluie et des vents très forts devraient balayer l'île de Vancouver de dimanche matin à lundi après-midi, selon Environnement Canada.

Les îles Gulf, la côte Sunshine et les secteurs ouest du Grand Vancouver sont également concernés.

La tempête arrive en raison d’une dépression qui se creuse rapidement en provenance du Pacifique, explique l’agence météorologique.

Des rafales dépassant 100 km/h sont prévues dans le nord de l’île de Vancouver. Des vents de 60 à 70 km/h et des rafales de 90 km/h souffleront aussi dans les vallées de l’île qui sont orientées est-ouest et dans les régions côtières du détroit de Georgia et du détroit de Haro.