Aider les détenus canadiens et américains, un livre à la fois

L’initiative a été lancée en 2003 par le Groupe de recherche d'intérêt public de l'Ontario, de l’Université Carleton. Des étudiants recueillaient des dons de livres et les envoyaient aux centres correctionnels.

Un étudiant au doctorat en études juridiques à Carleton, Jeffrey Bradley, qui copréside le Groupe, précise que le système fonctionne comme un système de correspondance. Au départ, les détenus doivent leur écrire une lettre en expliquant le type de livres qu’ils aiment lire.

À partir de là, nous consultons notre réserve de livres pour voir comment nous pouvons répondre au mieux à cette demande, puis nous l'envoyons et nous répondons généralement par une lettre.

Jeffrey Bradley, qui fait partie du groupe depuis deux ans, a mentionné vouloir s’impliquer parce qu’il était à la recherche d’une façon très concrète de soutenir les personnes incarcérées et de les aider à réussir leur réinsertion sociale.

Des boîtes qui prendront le chemin de centres de détention en Amérique du Nord (archives). Photo : gracieuseté Jeffrey Bradley

Plus facile d’envoyer des livres aux États-Unis

Ironiquement, il a longtemps été plus facile pour Books 2 Prisoners Ottawa d’envoyer des bouquins aux Texas et en Californie qu’à… Ottawa, selon Jeffrey Bradley. La raison : les restrictions des établissements américains sont nettement plus souples.

Heureusement, depuis l’automne dernier, le groupe peut enfin envoyer des livres au Centre de détention d’Ottawa-Carleton. Après sa création, l’organisme déposait des boîtes remplies de livres devant l’établissement, mais différents facteurs, dont le changement de personnel, ont rendu la tâche plus difficile.

Quand il a rejoint le groupe, l’une des priorités était de rebâtir les liens avec le Centre de détention d’Ottawa-Carleton. Il a finalement reçu l’aide d’un bénévole, qui est également un agent de probation à la retraite. Il a aidé à établir de bonnes relations avec la bibliothécaire de l’endroit, qui leur fait maintenant part des préférences littéraires des personnes incarcérées.

Aider un détenu à apprendre à lire

L’autre coprésidente de Books 2 Prisoners Ottawa, Jane Crosby, a estimé que les demandes de livres les plus courantes sont des dictionnaires, des livres de nutrition et une variété de genres de fiction, dont la romance et le mystère.

Membre du groupe depuis 10 ans, elle peut témoigner de l’ampleur des dons de livres aux détenus.

À mes débuts, il y avait des prisonniers qui nous écrivaient tous les mois. On apprenait à connaître les gens parce qu'ils devenaient vraiment personnels avec nous. Ils écrivaient à des gens spécifiquement pour dire combien ils appréciaient nos livres.

L’un d’eux, Curtis Copeland, était emprisonné au Texas. Il a eu recours aux bons soins de l’organisme : Je connais des prisonniers qui n'ont rien à lire. Ils n'ont pas d'argent ou de famille pour leur acheter quoi que ce soit. Ces organisations sont donc une grande bénédiction et une grande aide pour tous les prisonniers à travers le monde.

J’ai vraiment apprécié les livres. Ils m’ont empêché de perdre la tête. J’ai appris à lire et à m’instruire. Une citation de :Curtis Copeland, ex-détenu

Le père de Jane Crosby a travaillé dans un pénitencier de la Nouvelle-Écosse, ce qui fait en sorte qu'elle a leur bien-être à cœur. Photo : gracieuseté Jeffrey Bradley

Jane Crosby communique également depuis toujours avec un détenu de la Californie qui doit faire face à de nombreux défis. Il est aveugle. Il est en fauteuil roulant. Il a environ 80 ans, alors je m'assure toujours qu'il reçoive des livres.

Depuis quatre ans, elle envoie aussi des cartes de Noël aux prisonniers. Parfois, elle en reçoit une en retour avec un message qui peut lui donner des frissons : Oh, c’est la seule carte que j’ai reçue ou encore merci beaucoup de vous souvenir de moi , a-t-elle raconté.

Pour moi, le lien personnel est ce qui est vraiment important lorsque vous purgez votre peine.

Avec les informations de CBC