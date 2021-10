Une chasse à la citrouille réussie au parc Kivi

Alors que l'Halloween approche et que déjà on peut apercevoir des squelettes, des fantômes et des zombies dans les jardins des maisons, des centaines de familles de Sudbury et des environs ont répondu à l'invitation du parc Kivi pour sa grande chasse à la citrouille.

Plusieurs adultes se sont aussi prêtés au jeu du déguisement pour la chasse à la citrouille. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Sur place, le soleil était au rendez-vous pour cette célébration, presque une répétition pour la soirée du 31 octobre.

Mais surtout comme l'explique Kerry Lamarche, directrice du parc Kivi, il faisait bon de retrouver un sentiment de normalité.

Nous avons 480 acres de forêt, donc beaucoup d'espace pour s'éparpiller. Mais c'est aussi une sensation de normalité de pouvoir se déguiser, aller manger des bonbons et respirer l'air frais. Une citation de :Kerry Lamarche, directrice du parc Kivi

Pour cette deuxième année de la grande chasse à la citrouille, 500 d'entre elles ont été cachées dans le parc Kivi, et, aux plus futés de les trouver.

Un pompier haut comme trois pommes Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Partout dans la forêt, il y avait des princesses, des astronautes, des sorcières, des pompiers hauts comme trois pommes et, même, une bouteille de ketchup!

Deux adolescentes se sont déguisées en bouteille de ketchup et en meneuse de claque terrifiante. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Pourquoi? Je ne sais pas trop. Le ketchup c'est bon et ça va avec tout! Une citation de :Bouteille de ketchup

Le public était invité à faire un don à l'entrée, des sommes qui seront remises au fond d'accessibilité au parc Kivi qui offre des billets d'accès gratuits aux moins fortunés.

La sorcière du parc Kivi

Parmi les différentes activités du jour, le retour de la sorcière du parc Kivi était très attendu.

La sorcière du parc Kivi s'est fait voler sa couronne par le roi du parc. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Cette année, le Roi du parc Kivi, a volé la couronne de la sorcière du parc, et il revient aux enfants de l'aider à récupérer son joyau, en résolvant des énigmes.

Les enfants devaient lire et déchiffrer des énigmes pour aider la sorcière du parc Kivi. Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Une journée réussie, au cours de laquelle la balade en forêt avec la sorcière, pas si méchante que ça, fut sans contredit une des attractions qui aura su capter l'attention des petits et grands.