Des centaines d’amateurs de danse réclament l’ouverture des discothèques

Des centaines d'amateurs de danse, de tenanciers de bars et de DJs se sont donné rendez-vous au parc Jeanne-Mance, samedi après-midi, pour réclamer la levée de l'interdiction de danser dans les discothèques.

On a été les premiers fermés à cause de la pandémie, on va sûrement être les derniers ouverts. Ça nous prend soit de l’aide s’ils ne veulent pas qu’on rouvre, ou laissez-nous ouvrir avec des mesures sanitaires en place , réclame Mathieu Drapeau, coorganisateur de la manifestation.

Le Québec et la Colombie-Britannique sont les deux seules provinces qui continuent d'interdire la danse dans les bars et les boîtes de nuit dans le cadre de leur réglementation liée à la COVID-19.

Les organisateurs de la manifestation disent qu'ils soutiennent les efforts que la province a déployés pour lutter contre la pandémie, mais ils croient que la danse peut reprendre en toute sécurité dans des lieux où le passeport vaccinal de la province est requis.

Des manifestantes réclamant l'ouverture des pistes de danse. Photo : The Canadian Press / Graham Hughes

Questionné à ce sujet sur les ondes de RDI samedi, le Dr André Veillette, immunologiste à l'Institut de recherches cliniques de Montréal, a estimé qu’il est trop tôt pour aller danser en toute sécurité. Il y a longtemps que je suis allé dans une discothèque. Du temps que j’y allais, je me souviens que c’était des endroits qui étaient très fermés, les gens sont très proches. [...] La musique est forte, les gens crient pour s’entendre parler...

Il souligne qu'avec 400 à 500 nouveaux cas par jour, au milieu d'une vague, rouvrir les discothèques revient à jouer avec le feu , ajoute-t-il.

Selon le Dr Veillette, ce scénario risque davantage de se réaliser au printemps, voire à l'été prochain.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux n'a pas tardé à réagir, faisant valoir qu'il est au fait des revendications des intervenants du milieu des bars et de la danse .

Des assouplissements importants ont été annoncés pour les bars et restaurants. En effet, dès le 1er novembre, il n’y aura plus de restrictions quant à la capacité de ces établissements. Par ailleurs, ils pourront à nouveau fermer à 3 h du matin , a fait valoir le MSSSministère de la Santé et des Services sociaux .

