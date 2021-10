L’hiver frappe aux portes de l’Afghanistan, la crise humanitaire est déjà là

KABOUL, Afghanistan - L’Afghanistan s'enlise dans une crise économique et humanitaire qui menace la survie de millions de personnes qui n’ont pas assez à manger. Depuis l'arrivée au pouvoir des talibans, les prix augmentent, le chômage explose et les hôpitaux à court de ressources et de personnel se demandent comment ne pas sombrer avec l’économie du pays.