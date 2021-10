Régis Labeaume, Chevalier de la Légion d’honneur française

Le maire de Québec, Régis Labeaume, est maintenant membre de la Légion d'honneur française. Il a reçu cet insigne des mains de son ami, l'ancien premier ministre français et ex-maire de Bordeaux, Alain Juppé, lors d'une cérémonie protocolaire à l'hôtel de ville, samedi.

C'est visiblement ému et entouré des siens, dont ses enfants et son frère, que celui qui a régné sur Québec pendant près de 14 ans a reçu la plus haute distinction de l'État français.

La Légion d'honneur récompense les personnes qui se sont illustrées par leurs services rendus à la France. Ces nominations, d’abord réservées aux chefs d’État et aux ambassadeurs, se sont ensuite élargies au-delà de la sphère politique et diplomatique.

Cher Régis Labeaume, vous m'avez fait un grand honneur et un grand plaisir en me demandant de vous remettre l'insigne de Chevalier de l'ordre national de la Légion d'honneur , a lancé M. Juppé.

Régis Labeaume et Alain Juppé, membre du Conseil constitutionnel français, se sont côtoyés à de multiples reprises lors de plusieurs voyages du maire de Québec en France, à Bordeaux, notamment.

Dès notre premier contact, le courant est bien passé entre nous , a mentionné Alain Juppé. Tout de suite, j'ai aimé ton naturel, ton énergie, ta curiosité, ta passion pour la ville dont tu avais la responsabilité.

Ces échanges ont engendré diverses collaborations entre la Ville de Bordeaux et celle de Québec, notamment dans le milieu universitaire et le développement de l'économie numérique, a fait valoir Alain Juppé.

Les maires de Bordeaux Alain Juppé et de Québec Régis Labeaume signent un protocole de coopération, en 2017. Photo : Radio-Canada

M. Juppé est aussi revenu sur la détermination , le courage , l'humanité et la sagesse de Régis Labeaume, notamment à la suite des attentats de la Grande mosquée de Québec, en 2017, et des attaques du Vieux-Québec, le soir de l'Halloween 2020.

Aujourd'hui, c'est la République française qui rend hommage au grand maire que tu as été pendant 14 années.

Le consul général de France à Québec, Frédéric Sanchez, a quant à lui qualifié Régis Labeaume d'ami de la France .

Surprise

M. Labeaume a indiqué sa surprise d'avoir été sélectionné comme futur Chevalier de la Légion d'honneur, en janvier dernier.

À ce moment-là, le maire n'avait pas encore confirmé qu'il ne solliciterait pas de nouveau mandat. Les honneurs, ça vient généralement vers la fin, ou après, a dit le maire. Je suis sincèrement très honoré de tout ça.

Je me suis dit, ce sont tes canailles de vieux copains qui seront surpris, mon cher Labeaume! Une citation de :Régis Labeaume

Le maire sortant est revenu sur les nombreux échanges avec des présidents et premiers ministres français, notamment Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, Laurent Fabius, Lionel Jospin et François Fillon.

François Fillon, Alain Juppé et Nicolas Sarkozy, en septembre 2015. Photo : Reuters / Stephane Mahe