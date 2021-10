Lebel-sur-Quévillon aura un sentier glacé extérieur dès cet hiver

L'accès au site placé dans le parc du Grand-Héron sera gratuit et d'une longueur d'environ 1 km.

Il s'agit du projet retenu parmi une dizaine d'autres, soumis dans le cadre de son premier budget participatif de la municipalité.

Le projet qui coûte de 20 000 $ a été choisi après un vote de plus de 330 citoyens en septembre dernier.

L'hiver passé on a eu beaucoup de restriction en raison de la pandémie. Beaucoup de familles ne pouvaient plus venir patiner dans nos installations intérieures. On a eu vraiment un bris de service. C'est quelque chose qui revenait souvent, les gens auraient aimé continuer à pratiquer le patin , explique la directrice du service des loisirs, de la vie communautaire et de la culture, Karine Lafrenière.

On voulait le faire à l'extérieur pour les règles sanitaires et on a justement un long hiver, une belle saison hivernale qui nous permet de pratiquer le patin à l'extérieur contrairement aux grands centres. Donc je pense que ça fait longtemps que c'était sur la table et les citoyens ont manifesté un réel intérêt pour ce projet-là. Donc ça a confirmé que c'est quelque chose qui allait fonctionner chez nous , ajoute Karine Lafrenière.

Elle ajoute que les promoteurs du projet se sont inspirés du sentier glacé de Val-d'Or.