80 000 $ amassés pour le défi Leucan

Ce sont 19 personnes qui ont relevé le défi têtes rasées de Leucan et Mode Choc aux galeries Lac-Saint-Jean d’Alma.

Cette année, la présidente d'honneur de l'événement est la copropriétaire des magasins Mode Choc, Jessika Roussy.

Les magasins Mode Choc, on est une entreprise familiale, donc c’était naturel pour nous de venir en aide aux jeunes atteints du cancer et leur famille. Dans l’équipe de direction, on est toutes des jeunes mamans alors la famille c’est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. On est fier de la mobilisation au sein des employés, c’était vraiment naturel , dit-elle.

La femme d'affaires a aussi accepté de se faire raser les cheveux pour récolter des fonds pour Leucan.

Selon des informations de Béatrice Rooney.