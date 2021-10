Des portraits d’artistes de la Haute-Côte-Nord dévoilés à Tadoussac

Depuis une dizaine d'années, Tadoussac est devenu le lieu de rassemblement des arts visuels, grâce au Happening de la peinture de Tadoussac.

La formule du Happening s'est donnée une nouvelle mission, cette année, alors que l'organisme a fait peau neuve et s'est renommé Happening des arts de Tadoussac.

Auparavant centré sur les artistes-peintres, le Happening s'ouvre maintenant à une variété de disciplines artistiques.

Les musiciens, poètes, écrivains et cinéastes font partie des artistes mis en valeur par l'organisme, en plus de ceux œuvrant dans les arts visuels.

C'est incroyable la quantité d'artistes qu'on a! [...] Ça peut juste stimuler les talents locaux, cette série-là résume Pierre Rodrigue, membre du comité organisateur.

Les capsules aborderont le processus créatif des artistes, ainsi que l’incidence du territoire nord-côtier sur leur art.

Christine Gilliet, autrice habitant Les Bergeronnes, fait partie des artistes présentés durant la soirée. Il y a beaucoup d'artistes qui s'inspirent du territoire sur lequel on vit et on a tendance à vivre dans une bulle...c'est une excellente idée que le Happening ait voulu faire ça .

L'église de Tadoussac fera office de lieu de projection ce samedi, à compter de 17h.