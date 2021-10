Des Premières Nations de l’Alberta sensibilisent leurs aînés à la 3e dose de vaccin

L’administration d’une troisième dose à certaines personnes vulnérables, qui a commencé en Alberta à la fin de l’été, va bon train au sein de la communauté située à l’ouest de Calgary.

Joel Fischer, gestionnaire de la clinique mobile à Tsuut'ina, indique que les aînés prennent contact avec la clinique afin de se renseigner sur la troisième injection.

Le travail d’écoute et d’information effectué par le personnel soignant auprès des aînés de la communauté fait une réelle différence selon Joel Fischer, qui a vu le nombre de troisièmes injections augmenter.

Actuellement, les Albertains de plus de 75 ans ainsi que les membres des Premières Nations, métis et Inuit de 65 ans et plus peuvent recevoir une troisième dose de vaccin contre la COVID-19 six mois après avoir obtenu la deuxième.

Les personnes immunodéprimées de 12 ans et plus peuvent aussi recevoir la troisième dose, huit semaines après la deuxième injection de vaccin.

En plus des efforts entourant la vaccination, l’Assemblée des Premières Nations pour la région de l’Alberta (AFN) incite les communautés à parler des mesures sanitaires toujours en place, dont le port du masque. Une vidéo a été publiée récemment par l’organisation, avec l’implication de jeunes et d’aînés autochtones.