Librairie indépendante se cherche un toit à Cap-aux-Meules

Une librairie indépendante s'apprête à voir le jour aux Îles-de-la-Madeleine. Depuis un an, les Madeliniennes Mélodie Caron et Christine Arseneault-Boucher travaillent à créer Flottille, une librairie coopérative qui devrait avoir pignon sur rue à Cap-aux-Meules d'ici le printemps prochain.

Une partie de l’inventaire de livres est précommandée, les distributeurs littéraires ont été approchés et le type de mobilier est choisi : il ne reste qu’à dénicher un local pour que la librairie Flottille prenne vie.

On est prêtes à dérouler le tapis et à mettre en place le fonctionnement de la librairie , affirme la cofondatrice et présidente de Flottille, Mélodie Caron.

Ce qu’on attend, c’est de trouver le lieu , poursuit-elle. On se contraint à chercher à Cap-aux-Meules parce qu’on veut être ouvert à l’année et on pense que c’est le lieu où se positionner stratégiquement, mais il n’y a pas beaucoup de locaux vacants.

« Une libraire indépendante, c’est d’abord et avant tout un lieu culturel qui fait rayonner les œuvres littéraires, affirme Mélodie Caron. On a aussi la volonté que la librairie soit l’hôte d’événements littéraires. » Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Celle qui se décrit comme une artisane libraire a consacré les douze derniers mois à poser les bases de ce qui deviendra bientôt la seule librairie indépendante de l’archipel madelinot.

Ce qui existe aux Îles actuellement, ce sont des points de vente de livres et une librairie agréée, mais il n’y a pas de librairie indépendante qui offre un lieu culturel autour du livre avec un service-conseil , explique Mélodie Caron.

Le cœur de notre vision de la librairie, c’est un lieu où il y a une offre diversifiée de livres, où il y a une vie culturelle et un service-conseil professionnel, chaleureux et passionné. Une citation de :Mélodie Caron, cofondatrice et présidente de Flottille

Après avoir mené une étude de faisabilité du projet qui a démontré que la rentabilité d’une telle entreprise était possible, le modèle de gouvernance coopératif s’est imposé.

La vision qu’on a développée perdait un peu de son sens dans le modèle de l’entreprise privée , explique Mélodie Caron. Rapidement, c’est devenu évident que ça devait être une coopérative de solidarité parce qu’on y voyait l’importance de l’ancrage dans le milieu et du sentiment d’appartenance des lecteurs qui vont côtoyer ce lieu-là .

Depuis le lancement de la campagne d’adhésion en début d’été, 75 personnes sont devenues membres de la librairie coopérative, dont le montage financier s'élève à 200 000 $.

Le conseil d'administration, formé de cinq membres fondateurs, travaille activement à amasser une mise de fonds de 20 % dans la collectivité madelinienne.

Les cinq membres fondateurs de Flottille constituent le conseil d'administration : Jeannot Gagnon, Marie-Andrée Arsenault, Josiane Doyle, Mélodie Caron et Christine Arseneault-Boucher. Photo : ©Antonin Monmart

Bien que la librairie n'existe pas encore physiquement, Flottille valorise déjà des œuvres littéraires sur ses pages Facebook et Instagram.

La coopérative a notamment fait rayonner le travail de quelques auteurs qui se sont rendus dans l’archipel au cours des derniers mois, dont Joséphine Bacon, Fred Pellerin, Fanie Demeule et Francis Desharnais.

Une bibliodiversité de 4000 titres

Mélodie Caron soutient que Flottille sera une librairie généraliste, qui offrira tout de même une place de choix aux écrits de femmes, à la littérature québécoise et aux essais.

La volonté est d’avoir quelque 4000 titres disponibles sur les tablettes dès l’ouverture de la librairie.

On veut que les gens puissent être en contact avec un ensemble de paroles littéraires, ce qui requiert quand même un nombre très important de titres , souligne la présidente de Flottille.

On souhaite offrir une bibliodiversité, c’est-à-dire une diversité de paroles, d’auteurs et autrices, de maisons d’édition, de sujets. Une citation de :Mélodie Caron, cofondatrice et présidente de Flottille

Selon la cofondatrice du projet, Flottille suscite déjà beaucoup d’engouement auprès des Madelinots avides de littérature.

On s’accorde le droit de croire en l’importance de ce lieu-là pour notre communauté , lance Mme Caron. C’est un rêve qui a longtemps été considéré comme inaccessible, d’avoir une librairie indépendante aux Îles, parce qu’on est juste 12 000 personnes.

La librairie Flottille prévoit offrir un inventaire littéraire diversifié (archives). Photo : Radio-Canada / Vincent Bonnay

L’étude de marché réalisée par les cofondatrices de Flottille a démontré que plusieurs insulaires s’approvisionnent déjà dans les librairies indépendantes, grâce à l’achat en ligne.