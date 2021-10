Une nouvelle rampe de mise à l’eau au lac Rouyn

Les pêcheurs, les chasseurs de sauvagines ou les plaisanciers pourront profiter à nouveau du plan d'eau en toute sécurité.

La Ville et le ministère des Transports ont relocalisé le site qui n’était plus accessible depuis la construction de la voie de contournement.

Les travaux de plusieurs dizaines de milliers de dollars étaient entièrement assumés par Québec.

On a dû déplacer des clôtures, refaire des infrastructures de chemin d'accès, refaire un chemin d'accès complet, ensuite le stationnement et installer des tapis de béton en bordure du lac pour permettre aux véhicule de reculer dans le lac avec aisance. Une citation de :David Lambert

Le contremaître de la foresterie à la Ville de Rouyn-Noranda, David Lambert, rappelle même que par le passé, les utilisateurs accédaient au lac par une rampe de mise à l'eau informelle.

La décision venait des audiences du BAP. Dans un gros projet comme la voie de contournement, il y a eu des audiences du BAP et il a été soulevé que l’accès au lac Rouyn devait être préservé , explique le responsable.

Alors Transport Québec conjointement avec la ville de Rouyn-Noranda, on a trouvé un endroit qui était adéquat pour faire une nouvelle rampe de mise à l'eau en respectant les considérations du BAP. On a fouillé puis on a trouvé cet endroit, on a pu faire un chemin forestier et on a pu en passant, exploité un peu la forêt parce que ce sont des lots intramunicipaux et d'une pierre deux coups, on a créé le nouvel accès pour se rendre au lac Rouyn , ajoute David Lambert.

Une affiche a été installée sur place pour inciter les usagers à laver leur embarcation avant de les mettre dans l'eau.

Pour le moment, la Ville n'a pas décidé d'installer ou pas une station de lavage de bateaux.

L'accès au site est possible par la voie de contournement.