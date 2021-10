Une fillette échappe à une tentative d’enlèvement à Regina

Selon la police, une petite fille de 9 ans a été attrapé par derrière par un homme vendredi peu après 12h30. La tentative d’enlèvement s’est produite près de la 12e Avenue nord et la rue Fairview. La fillette marchait pour retourner à l’école.

Une camionnette rouge a été aperçue dans le secteur. Son moteur était allumé et une des portes était ouverte.

La jeune fille est parvenue à se défaire de l’homme et a couru jusqu’à l’école, où elle a signalé l’incident. Elle n’a pas été blessée.

Les écoles dans le secteur ont été alertées et la police a augmenté sa présence dans le quartier.

Selon la police, l’homme serait âgé de 40 à 50 ans et mesurerait environ 1m80 (six pieds). Ses cheveux sont bruns et gris et il a des tatouages sur les deux bras. Il portait un débardeur et un pantalon sale et taché.

La police demande aux personnes ayant des caméras de vidéosurveillance dans le quartier de jeter un oeil à leurs enregistrements. Toute information peut être communiquée à la police au 777-6500 ou en appelant Échec au crime au 1-800-222-8477.