40 nouveaux cas de COVID-19 et un mort signalés au Nouveau-Brunswick samedi

Il y a 11 nouveaux cas dans la région de Moncton, 9 nouveaux cas dans la région de Saint-Jean, 7 nouveaux cas dans les régions de Fredericton et d’Edmundston, 5 nouveaux cas dans la région de Campbellton et 1 nouveau cas dans la zone 6 (région de Bathurst et Péninsule acadienne).

C'est le meilleur bilan quotidien depuis le 14 septembre.

On compte maintenant 107 décès liés à la COVID-19 dans la province.

Il y a actuellement 689 cas actifs. La Santé publique a rapporté samedi 81 rétablissements.

Parmi les nouveaux cas, 21 (52,5 %) ne sont pas vaccinés, 5 (12,5 %) sont partiellement vaccinés, et 14 (35 %) sont pleinement vaccinés.

43 personnes sont hospitalisées en raison du virus, dont 13 se trouvent à l’unité de soins intensifs. Aucune personne âgée de 19 ans ou moins n’est hospitalisée en ce moment.

De nouveaux sites d’exposition possible sont signalés dans les régions de Moncton, Edmundston et Grand-Sault.