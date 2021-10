Une formation sensibilisera le personnel du CISSS à la culture mi’kmaw

D’une durée d’environ deux heures, ce nouveau programme a été élaboré par la communauté autochtone de Gesgapegiag. Listuguj s’est ensuite greffée à ce projet, qui prendra sous peu son envol.

Dans le cadre de cette initiative, des aînés des deux communautés mi'kmaq iront à la rencontre des employés afin de les sensibiliser à leur culture.

La présidente-directrice générale adjointe du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , Connie Jacques, précise que cette formation sera surtout dispensée dans la Baie-des-Chaleurs, où se situent les deux communautés autochtones qui prennent part au projet.

Elle vise à ce que l’ensemble [des] employés comprenne mieux la culture mi'kmaw et comment, en fin de compte, [on peut] l’intégrer dans notre offre de soins et de services à la population.

Le [meilleur] exemple, c’est comment on peut modifier la façon dont on donne les soins palliatifs en reconnaissant la culture des Premières Nations , image Mme Jacques.

Comme ç'a été le cas pour l’embauche d’une infirmière de liaison annoncée en septembre, ce projet a été déposé au ministère de la Santé à des fins de financement. Québec l'a accueilli favorablement.

Cette formation s’inscrit dans les orientations de Faire plus, faire mieux, le Plan d’action gouvernemental pour le développement social et culturel des Premières Nations et des Inuits (sic). Cette stratégie 2017-2022 aborde notamment les enjeux de la sensibilisation aux réalités des Premières Nations et de la sécurisation des soins destinés à leurs membres.