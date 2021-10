Coronavirus : Donald Aubin salue la discipline de la population régionale

Le docteur Donald Aubin soutient qu'ils s'empressent de réagir dans un pareil contexte en observant les règles sanitaires plus scrupuleusement qu'à l'habitude.

À son avis, au fil du temps, la population a très bien assimilé les mesures destinées à freiner la progression du coronavirus.

Quand on a une hausse [du nombre de cas] dans un secteur en particulier, on voit que les gens eux-mêmes semblent prendre un peu plus de précautions. Ils sont conscients que le virus y circule un peu plus , observe-t-il.