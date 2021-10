COVID-19 : l’Ontario recense 373 nouveaux cas et 6 décès supplémentaires

L'Ontario recense 373 nouveaux cas de COVID-19 samedi et le décès de six autres personnes atteintes de la maladie.

Ces nouveaux décès portent le bilan à 9845 morts liées au coronavirus depuis le début de la pandémie en Ontario.

La province rapporte par ailleurs 419 guérisons, et enregistre ainsi une diminution du nombre de cas actifs sur son territoire, on en compte une cinquantaine de moins comparativement à la veille pour un nouveau total qui s’élève à 3369.

La moyenne sur sept jours des cas quotidiens s'élève désormais à 389.

Au sein du système de santé, on compte 9 hospitalisations supplémentaires dues au coronavirus, mais 13 patients de moins admis dans les unités de soins intensifs : la province en enregistre présentementN 136 dont 120 sont des personnes qui ne sont pas adéquatement vaccinées ou dont le statut vaccinal est inconuu

Un peu plus de 27 300 tests ont été réalisés au cours des dernières 24 h.

Du côté de la vaccination, 27 243 doses ont été administrées par les bureaux de santé publique vendredi. Environ 83,7 % des Ontariens admissibles, soit ceux âgés de 12 ans et plus, ont maintenant reçu deux doses de vaccin.

Au cours des six prochains mois, l’Ontario lèvera progressivement toutes les mesures de santé publique restantes, y compris la preuve de vaccination et le port du masque. Doug Ford en a fait l’annonce hier et a par ailleurs confirmé que dès lundi, les restaurants, les bars et les salles d'entraînement pourront d'ailleurs accueillir leurs clients à pleine capacité.