Pénurie de main-d’œuvre : le DG de la Fromagerie St-Albert lance un cri du cœur

Pas de doute, cette rareté de la main-d'œuvre frappe fort chez la coopérative fromagère. En fait, la Fromagerie St-Albert a toutes les misères du monde à recruter des forces fraîches, et ce depuis plusieurs mois.

Il faudrait, au minimum, de 25 à 40 travailleurs. Si on avait ce bassin de disponible, on les embaucherait tous , confie le directeur général de la fromagerie, Éric Fontaine.

Celui-ci fait des pieds et des mains pour rendre l’entreprise attrayante aux yeux des travailleurs. D’abord, les salaires ont été augmentés et font l’objet d’une révision environ tous les six mois.

Le salaire de base [pour] quelqu’un qui commence est d’environ 20 $ de l’heure. Après quelques mois, la [même] personne peut gagner environ 25 $ de l’heure, dépendant [de ses] responsabilités. [...] Malgré ça, c’est quand même difficile pour nous de trouver de la main-d'œuvre , ajoute le directeur général de la coopérative.

Le directeur général de la Fromagerie St-Albert, Éric Fontaine (à droite), discutant avec un employé Photo : Radio-Canada / Denis Babin

C’est sans compter les efforts de recrutement qui, dans cette même période, ont considérablement augmenté.

Par exemple, deux employés des ressources humaines se sont vu confier la mission de faire du recrutement de main-d'œuvre à temps plein, mais rien n'y fait.

On peut faire 100 appels et il y en a deux qui nous répondent. Et sur les deux, des fois il y en a zéro qui se présente. C’est vraiment un travail de recherche intense , reconnaît la directrice des ressources humaines de la Fromagerie St-Albert, Valérie Huppé.

Cette dernière admet d’emblée que la recherche de nouveaux travailleurs est un combat de tous les instants.

[Cette pénurie de main-d'œuvre], c’est vraiment une chose que nous n’avions jamais vue. Avant, on avait des postes qui étaient plus difficiles à combler. Maintenant, ce sont pas mal tous les postes qui sont difficiles à combler , poursuit-elle.

Résultat : la coopérative fromagère doit faire des choix difficiles qui ne sont pas sans conséquence pour sa croissance.

Certains clients doivent être sacrifiés, tout comme certains produits. La fabrication du fromage marbré en est un bon exemple.

Les consommateurs peuvent entrer dans une épicerie et voient qu’un certain produit n’est plus là. C’est parce qu’on a plus la capacité de le faire , explique Éric Fontaine.

Certains produits doivent être sacrifiés en raison d'un manque de personnel. Photo : Radio-Canada / Denis Babin

La pénurie de main-d'œuvre vécue par les entreprises de la région est sans contredit sur l’écran radar du député fédéral de Glengarry-Prescott-Russell, Francis Drouin.

Actuellement, des efforts s’organisent à l’échelle régionale afin de prendre le taureau par les cornes.

Il y a un programme au sein des municipalités qui va être créé au cours des prochains mois , indique le député fédéral tout en ajoutant que des fonds fédéraux seront rendus disponibles.

Par ailleurs, il est aussi de plus en plus question d’automatiser, dans les limites du possible, un mode de production qui demeure essentiellement manuel.

Également, il ne faut pas oublier le recrutement de travailleurs étrangers,un processus complexe qui peut s’étendre sur plusieurs mois.

Mais une fois que ces travailleurs sont embauchés, encore faut-il leur trouver un toit dans une région qui est aux prises avec une grave crise du logement. Bref, il n’existe aucune solution facile au problème de pénurie de main-d'œuvre.