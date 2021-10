Le Salon du livre de Bonaventure bat son plein

Plus d'une vingtaine d'auteurs et d'autrices sont invités. Des conférences, des ateliers, des animations et des activités à l'extérieur de la salle sont aussi offertes à tous les visiteurs.

L'an dernier, le Salon du livre a eu lieu dans une formule adaptée aux mesures sanitaires; les organisateurs ont préféré aller rejoindre leur public directement dans les rues de Bonaventure, dans les commerces de la Baie-des-Chaleurs et dans des résidences pour aînés.

Le sixième Salon du livre de Bonaventure (archives) Photo : Salon du livre de Bonaventure

La coordonnatrice de l'événement, Véronique Beauchamp, mentionne que cette année, le Salon s'est donné le défi d’étendre la portée de ses actions à l'ensemble du territoire gaspésien.

L’événement prend de l’ampleur année après année. Maintenant, le Salon du livre de Bonaventure est un organisme à but non lucratif pour permettre cette expansion , a-t-elle expliqué en entrevue à Bon pied, bonne heure.

Des promenades littéraires ont été aménagées à Grande-Rivière, New Carlisle, Bonaventure et St-Siméon dans le but de faire découvrir des albums jeunesse. Ces albums en plein air prennent la forme de panneaux géants, en plus d'être disponibles en version audio.

Une programmation jeunesse

Les 21 et 22 octobre, le Salon du livre a également ouvert ses portes aux jeunes des écoles de la région. En tout, 1235 élèves ont participé aux activités organisées.

L'auteur jeunesse Patrick Isabelle était de la partie. Sa série d'épouvante Anna Caritas fera d'ailleurs l'objet d'une conférence samedi.

L'auteur Patrick Isabelle (archives) Photo : Radio-Canada / Hamza Abouelouafaa

Ce qui est bien dans les salons du livre, c’est qu’il y a souvent des jeunes, qui ne sont pas des lecteurs, qui viennent visiter et se promener. Ça me permet de les rencontrer et d’essayer de les accrocher, de les amener dans mon univers , a souligné M. Isabelle en entrevue à la radio.

Tous les visiteurs sont tenus de respecter les consignes émises par la santé publique, dont la présentation du passeport vaccinal, le port du masque et la distanciation sociale.