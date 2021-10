COP26 : des investisseurs canadiens gérant 5200 G$ signent une déclaration

Avec les actifs que nous gérons, nous sommes un levier pour changer l’économie réelle , affirme le président du conseil de l’Association d’investissement responsable.

Roger Beauchemin, également président et chef de la direction d’Addenda Capital, soutient qu’il est bien beau de liquider son portefeuille d’une société œuvrant dans les hydrocarbures, par exemple, mais que ce geste n’aura dans les faits que très peu d’impact.

Dans la déclaration, les investisseurs appellent les entreprises à agir face aux risques climatiques les plus significatifs, notamment par le biais de leur association industrielle et de leurs activités de lobbying .

Les divisions de gestion d’actifs des plus grandes banques canadiennes, dont le Mouvement Desjardins et la Banque Nationale, sont signataires de la déclaration. La Caisse de dépôt et placement du Québec, qui tournera le dos au pétrole d’ici 2022, et la Commission du régime de retraite de l’Ontario en font aussi partie.

Pour faire progresser l’objectif mondial de zéro émission nette , les investisseurs s’engagent à divulguer les émissions [de gaz à effet de serre] financées et à exiger des entreprises dans lesquelles elles investissent qu’elles fixent des objectifs en matière d’émissions et rendent compte de leur progrès .

La déclaration insiste également sur les droits des Autochtones – une perspective canadienne absente de la conversation mondiale , peut-on y lire – et l’importance de leurs voix dans le processus décisionnel des investisseurs en matière d’action climatique .

Le Bureau du surintendant des institutions financières, qui surveille et réglemente les banques, se penche présentement sur les risques des changements climatiques sur la sûreté et la solidité du système financier. L’organisme prévoit faire connaître les étapes de sa démarche en vue d’élaborer une politique sur le climat au début de l’an prochain.

Que faire de la forte demande en énergie?

La croissance économique actuelle vient avec son revers : la demande en énergie, de l’essence au gaz naturel en passant par le charbon, est sous forte pression. Certains investisseurs y voient même des occasions de rendement chez les producteurs pétroliers canadiens au cours des prochaines années.

Vous avez tout à fait raison, admet Roger Beauchemin. Le problème présentement, c’est qu’on veut se débarrasser du pétrole et qu’on sait qu'on a besoin de le faire, mais on n’a pas encore trouvé de produits de substitution.

Le prix sur la pollution reste selon lui insuffisant, en plus de ne pas être étendu à tous les pays, ce qui rend la chose plus pénible et plus difficile .