Quelles sont les modalités pour aller aux États-Unis et revenir au Canada?

Les États-Unis s'apprêtent à rouvrir leurs frontières terrestres avec le Canada et le Mexique pour des voyages non essentiels le 8 novembre. Voici un tour d’horizon des questions fréquemment posées par les voyageurs souhaitant se rendre aux États-Unis et revenir ensuite au Canada.

Se rendre aux États-Unis

De quoi ai-je besoin pour me rendre aux États-Unis en avion?

Les Canadiens n’ont pas besoin de visa ou d’autorisation de voyage pour les séjours touristiques de moins de six mois aux États-Unis. Photo : Getty Images / nazdravie

Depuis le 26 janvier 2021, sur ordonnance du CDC (Centre pour le contrôle et la prévention des maladies) tout voyageur se rendant aux États-Unis par voie aérienne doit présenter un test négatif à la COVID-19 de moins de trois jours ou une preuve de rétablissement de la COVID-19.

Le CDCCentres pour le contrôle et la prévention des maladies précise sur son site que la période de trois jours a été préférée à la mention 72 h afin de laisser plus de flexibilité aux voyageurs. Ainsi, il est écrit que si le vol d'un passager est à 13 h un vendredi, le passager peut embarquer avec un test négatif qui a été effectué à tout moment le mardi précédent ou après .

Pour les personnes ayant guéri de la COVID-19, il est demandé de fournir le résultat du test viral positif de même qu'une lettre du fournisseur de soins de santé ou d'un responsable de la santé publique indiquant que vous avez été autorisé à voyager ou encore à retourner au travail ou à l'école.

Ces modalités s’appliquent à tout voyageur âgé de 2 ans et plus.

À partir du 8 novembre, les voyageurs admissibles au vaccin devront également être doublement vaccinés pour être autorisés à entrer sur le territoire américain.

Les Canadiens n’ont pas besoin de visa ou d’autorisation de voyage pour les séjours touristiques de moins de six mois aux États-Unis. Les ressortissants d’autres pays pourraient, eux, avoir besoin d’un visa ou d’une autorisation de voyage pour entrer au pays.

Par ailleurs, la plupart des ressortissants étrangers qui se sont rendus en Chine, en Iran, au Brésil, en Afrique du Sud, au Royaume-Uni et dans certains pays européens dans les 14 jours avant leur arrivée prévue aux États-Unis ne seront pas autorisés à entrer dans le pays.

De quoi ai-je besoin pour me rendre aux États-Unis par voie terrestre ou maritime?

Les Canadiens pourront se rendre aux États-Unis par voie terrestre à compter du 8 novembre. Photo : Reuters / Alex Filipe

À la différence de l’entrée par voie aérienne, la traversée de la frontière terrestre qui sera autorisée à partir du 8 novembre pour les voyages non essentiels, ne requiert pas de présenter un résultat négatif à un test de dépistage à la COVID-19.

Les voyageurs devront cependant être adéquatement vaccinés.

Pour les voyages essentiels, cependant, la vaccination ne sera rendue obligatoire qu’à partir de début janvier selon l’administration Biden.

Est-il obligatoire de faire un test de dépistage à la COVID-19 pour les personnes vaccinées?

Pour les voyageurs arrivant aux États-Unis par voie aérienne, oui. Un test négatif ou une preuve de rétablissement à la COVID-19 sont obligatoires pour monter à bord d’un avion allant ou passant aux États-Unis.

Quels types de tests sont acceptés?

Une adolescente exhibe la cartouche sur laquelle apparaît le résultat d'un test de détection antigénique rapide de la COVID-19. Photo : Associated Press / Tsafrir Abayov

Selon le site du CDCCentres pour le contrôle et la prévention des maladies , sont acceptés les tests moléculaires (exemples : test PCR, TAN, TAAN ou RT-LAMP) ainsi que les tests antigéniques (contrairement au Canada). Les tests rapides sont acceptés s’ils relèvent de ces catégories.

Le test utilisé doit être autorisé par l'autorité nationale compétente pour la détection du SRAS-CoV-2 dans le pays où le test est administré , est-il par ailleurs précisé.

La vaccination est-elle obligatoire pour se rendre aux États-Unis?

À partir du 8 novembre, oui, la vaccination sera obligatoire pour entrer aux États-Unis, peu importe le moyen avec lequel vous vous rendez au pays, pour les voyages non essentiels. Elle sera obligatoire pour les voyages essentiels à partir de début janvier , selon les autorités américaines.

Quels vaccins sont acceptés?

Anh Ngo, 20 ans, reçoit sa première dose du vaccin Moderna lors d'une clinique pour les résidents des appartements San Romanoway, dans le quartier Jane et Finch, au nord-est de Toronto, le 21 avril 2021. Photo : CBC/Evan Mitsui

Depuis le 15 octobre 2021, les États-Unis ont confirmé qu'ils considéreraient les personnes à doses mixtes comme étant complètement vaccinées, à condition que les vaccins soient autorisés par la Food and Drug Administration (FDA) ou l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cela signifie que les Canadiens qui ont reçu n'importe quelle combinaison des vaccins AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ou Moderna seront autorisés à traverser la frontière lors de sa réouverture le 8 novembre. Les vaccins unidoses Johnson&Johnson sont également acceptés.

Quelles exemptions de vaccination sont acceptées?

Radio-Canada a contacté le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis (CBP) concernant les exemptions de vaccination qui seront acceptées après le 8 novembre, mais n'a pas reçu de réponse à l'heure où nous écrivons ces lignes.

Dois-je m'isoler à mon arrivée aux États-Unis?

Non. Le CDCCentres pour le contrôle et la prévention des maladies recommande toutefois aux personnes non vaccinées de se faire tester dans les 3 à 5 jours après leur arrivée et de s'isoler volontairement pendant une période de 7 jours. Cette période passe à 10 jours en l'absence d'un test après l'arrivée.

Chaque État américain peut toutefois imposer des restrictions liées à la COVID-19 en fonction de la situation sanitaire. À l'heure où nous écrivons ces lignes, aucun État n'impose une période d'isolement obligatoire pour les voyageurs étrangers.

Revenir au Canada

Un avion d'Air Canada sur le tarmac de l'aéroport international Pearson à Toronto. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Au Canada, les modalités pour entrer au pays restent les mêmes, peu importe le moyen de transport. Elles changent, toutefois, en fonction du statut d’une personne au pays (citoyen, résident permanent ou résident temporaire), du statut vaccinal et de si le voyageur est atteint ou pas de la COVID-19.

Suis-je autorisé à entrer au Canada?

Le gouvernement a mis sur pied un questionnaire  (Nouvelle fenêtre) permettant de répondre à cette question au cas par cas, mais voici la règle générale :

Les citoyens canadiens, résidents permanents, les personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens et les personnes protégées (ou ayant le statut de réfugié) sont autorisés à entrer au Canada

Les ressortissants étrangers peuvent être autorisés à entrer au Canada pour un voyage discrétionnaire à condition d’être entièrement vaccinés. Selon les cas, un visa ou une autorisation de voyage électronique (AVE) est nécessaire, un autre questionnaire du gouvernement  (Nouvelle fenêtre) permet de vérifier cette information.

De quoi ai-je besoin pour retourner au Canada?

Des voyageurs attendent près d'une clinique de dépistage à l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Pour les voyageurs complètement vaccinés :

Vous devez montrer le résultat d’un test moléculaire préalable à l’entrée

Vous devez avoir une preuve de vaccination

Vous devez utiliser l’application mobile ArriveCAN présentant une preuve de vaccination et un plan de quarantaine à titre préventif

Vous devez avoir votre reçu ArriveCAN avec les lettres I ou V à côté du nom du voyageur vacciné

Il peut vous être demandé de réaliser un test de dépistage à l’arrivée sur sélection aléatoire

Les voyageurs adéquatement vaccinés sont exemptés de quarantaine et du test de dépistage au 8e jour après leur retour au Canada.

Pour les voyageurs non vaccinés ou partiellement vaccinés qui sont autorisés à entrer au Canada :

Vous devez montrer le résultat d’un test moléculaire préalable à l’entrée

Vous devez utiliser l’application mobile ArriveCAN détaillant votre plan de quarantaine

Vous devez vous soumettre à un test de dépistage à l’arrivée et au 8e jour

Vous devez effectuer une quarantaine de 14 jours

Quelles sont les modalités d'entrée au Canada pour les enfants de moins de 12 ans ne pouvant pas être vaccinés?

Une enfant subit un test de dépistage de la COVID-19. Photo : CBC/Evan Mitsui

Pour les enfants non vaccinés de moins de 12 ans qui ne présentent aucun symptôme quand ils voyagent avec des parents ou tuteurs entièrement vaccinés, le Canada a mis en place une série de mesures  (Nouvelle fenêtre) à respecter après l’arrivée de l’enfant en sol canadien.

D’une part, ils doivent respecter toutes les exigences de tests préalables à l’entrée, à l’arrivée et du huitième jour (à moins d’avoir moins de 5 ans) et n’ont pas à se placer en quarantaine. Ils doivent figurer en tant que voyageurs dans l’application et le document ArriveCAN présenté par le parent ou tuteur qui l’accompagne.

Par ailleurs, ils sont tenus, pendant 14 jours, d’éviter les contacts avec les personnes fragiles, immunodéprimées ou âgées de plus de 65 ans, et ne peuvent se rendre dans des lieux comme les établissements de soins de longue durée par exemple.

Ils ne peuvent pas non plus :

se présenter à l’école, dans un camp ou à la garderie

emprunter un transport en commun achalandé où la distanciation physique et le port du masque ne sont pas garantis

participer à une activité d’envergure dans un lieu achalandé, à l’intérieur ou à l’extérieur, comme un concert ou un événement sportif

Qui est considéré complètement vacciné au Canada?

Travis Murao, joueur de rugby en fauteuil roulant de l'équipe canadienne, reçoit sa deuxième dose du vaccin COVID-19 de Pfizer-BioNTech à Toronto le 28 mai. Photo : CBC / Evan Mitsui

Sont considérées comme complètement vaccinées les personnes ayant reçu deux doses d’un vaccin Pfizer-BioNTech, Moderna, ou AstraZeneca (ou une combinaison de deux de ces vaccins) ou une dose d’un vaccin Janssen/Johnson & Johnson, et ayant complété une période de 14 jours après l’administration de la dernière dose.

Les vaccins ne figurant pas parmi les quatre cités ci-dessus ne sont pas reconnus par le Canada.

Le site du Canada précise par ailleurs que si vous êtes rétabli de la COVID-19, vous avez tout de même besoin de la série complète d'un vaccin accepté contre la COVID-19 ou un mélange de deux vaccins acceptés .

Est-il obligatoire de faire un test de dépistage à la COVID-19 pour entrer au Canada même pour les personnes vaccinées?

L'oubli ou un mauvais test de dépistage contre la COVID-19 avant d'arriver au Canada peut valoir une amende de 5750$ par personne. Photo : Getty Images / Jenny Evans

Le site du gouvernement précise : « Tous les voyageurs âgés de 5 ans et plus, peu importe leur citoyenneté ou leur statut vaccinal, doivent fournir l’un ou l’autre des documents suivants pour entrer au Canada :

un résultat négatif à un test moléculaire de dépistage de la COVID-19

une preuve d’un résultat positif obtenu dans les 14 à 180 jours précédents l’arrivée au Canada »

Quels types de tests sont acceptés?

Les tests PCR, les test des acides nucléiques (TAN), les tests d’amplification des acides nucléiques (TAAN) ou les tests d’amplification isotherme médiée par boucle par transcription inverse (RT-LAMP) sont des exemples de tests acceptés pour entrer au Canada.

La liste complète des tests reconnus par le Canada peut être consultée ici  (Nouvelle fenêtre) . Contrairement aux États-Unis, le Canada n’accepte pas les tests rapides antigéniques.

Les personnes ayant déjà eu la COVID-19 peuvent-elles être exemptées d’un test de dépistage préalable à l’arrivée?

Oui, sur présentation d’une preuve d’un résultat positif obtenu dans les 14 à 180 jours précédents l’arrivée au Canada. Après cette période de 180 jours, un test de dépistage négatif sera à nouveau une condition pour entrer au pays.

Si je teste positif pendant mon séjour aux États-Unis, puis-je rentrer au Canada?

Les Canadiens qui testent positif à la COVID lors d'un séjour aux États-Unis doivent présenter un plan de quarantaine. Photo : La Presse canadienne / Darryl Dyck

Oui, les citoyens canadiens, résidents permanents du Canada, personnes inscrites en vertu de la Loi sur les Indiens ou les personnes protégées peuvent entrer au Canada tout en ayant un résultat positif à la COVID-19, mais uniquement par voie maritime ou terrestre, à bord d’un véhicule privé.

Ces personnes doivent obligatoirement porter un masque, disposer d’un plan et d’un lieu approprié pour leur quarantaine et entrer les informations liées à leur plan de quarantaine et à leur voyage dans l’application mobile ArriveCAN. Elles ne peuvent pas prendre les transports en commun et doivent respecter les restrictions en vigueur dans leur province.

Pour embarquer à bord d’un avion pour rentrer au Canada après avoir contracté la COVID-19 à l’étranger, il faut avoir terminé la période d’isolation de 14 jours, sauf cas exceptionnel.