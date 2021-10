Des groupes communautaires critiquent le sondage concernant la police d’Ottawa

Le Service de police et la Commission des services policiers ont consulté des milliers de personnes dans les derniers mois pour avoir leur avis sur l'état de la situation afin d'élaborer le prochain budget.

Les résultats de cet important sondage, rendus publics jeudi, ont entre autres révélé que la confiance du public à l'endroit du SPOService de police d'Ottawa s'est dégradée depuis 2018 et que la moitié des résidents sont en faveur d'une augmentation du budget de la police.

Vendredi, des groupes communautaires ont remis en question les résultats de ce rapport. Le groupe Horizon Ottawa, qui demande notamment un gel ou une diminution du budget, considère que ce sondage n'est pas impartial, qu'il manque d'objectivité.

Je pense qu'ils étaient forcés de mettre ces [chiffres] dans leur rapport et leur sondage pour avoir un certain type de légitimité , a commenté Sam Hersh, le porte-parole du groupe.

À la fin de la journée, la police et le chef de police Peter Sloly sont intéressés à avoir plus d'argent dans leur budget et c'est ce qu'ils ont essayé de faire avec ce sondage.

Une citation de :Sam Hersh, porte-parole du groupe Horizon Ottawa