La mairesse sortante affronte un ex-maire à Métis-sur-Mer

Carolle-Anne Dubé avait remporté la mairie en 2017 avec seulement deux voix de plus que Jean-Pierre Pelletier, qui tentait alors de se faire réélire pour un troisième mandat.

M. Pelletier a été maire de Métis-sur-Mer de 2009 à 2017 après avoir été conseiller municipal pendant plusieurs années.

De son côté, Mme Dubé tente de se faire réélire pour un second mandat de suite.

En se représentant à la mairie, Carolle-Anne Dubé souhaite poursuivre le travail entamé lors de son premier mandat.

En revenant sur les bons coups inscrits à son bilan, elle cite l'enjolivement de la halte municipale, dont l'attrait aurait contribué aux commerçants du coin. La réfection des trottoirs et de nombreuses routes ainsi que la promotion de l'économie circulaire s'ajoutent également à la liste de ses réussites.

La mairesse sortante de Métis-sur-Mer et candidate à la mairie, Carolle-Anne Dubé (Archives)

Le développement de la ville demeurera sa priorité si elle est réélue. Elle souhaite poursuivre un projet de serres qui seraient opérationnelles à l'année et autosuffisantes.

Ma priorité, c'est le développement. Si on veut survivre, il faut développer. Si on n'avance pas, on recule. J'ai toujours en tête le projet de serres. Je cherche le promoteur.

Une citation de :Carolle-Anne Dubé, mairesse sortante et candidate à la mairie de Métis-sur-Mer