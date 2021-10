La FIQ proposera des solutions au CISSS-AT pour l’urgence de Senneterre

L’objectif du syndicat qui représente les infirmières et infirmières auxiliaires est de maintenir des quarts de travail de huit heures.

La municipalité a proposé un plan d’horaire qui inclut des horaires de 12 heures.

Centre de santé de Senneterre : Les services de l'urgence de Senneterre sont actuellement ouverts de 8 heures à 16 heures.

La convention collective permet le recours aux quarts de 12 heures, mais les employés concernés doivent voter en faveur de cet arrangement.

S’il y a une ou deux personnes qui ne veulent pas faire de 12 heures, on ne peut se permettre de perdre [de] ressources dans ces projets-là, surtout dans la conjoncture actuelle , explique Alexandre Chabot, vice-président de la FIQ pour la Vallée-de-l’Or.

C’est pourquoi le syndicat croit qu’il est possible de trouver des solutions sans avoir recours aux quarts de travail de 12 heures, notamment si des personnes qui travaillent à temps partiel acceptent d’augmenter leur nombre d’heures de travail.