COVID-19 : des centaines d’aînés triplement vaccinés dans les CHSLD de l’Outaouais

Le CISSS de l'Outaouais administre depuis lundi les doses de rappel du vaccin contre la COVID-19 dans les centres d'hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) de la région. Quelques centaines de résidents ont jusqu’à présent reçu une troisième injection afin d’être mieux protégés contre le virus.

Lise Bélisle Davis a attaqué son dîner avec un grand sourire, vendredi. La résidente du centre d’hébergement La Pietà, un CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de Gatineau, a reçu, quelques minutes auparavant, sa troisième dose de vaccin contre la COVID-19.

Je me sens bien. Je me sens à l’aise parce que j’ai reçu mon vaccin , a-t-elle déclaré, l’air serein. Ça s’est très bien passé , a-t-elle ajouté.

Lise Bélisle Davis, une résidente du CHSLD La Pietà à Gatineau, était soulagée et heureuse après avoir reçu sa troisième dose du vaccin contre la COVID-19, vendredi. Photo : Radio-Canada

La résidente a accepté l’injection sans broncher, dans l'espoir d’un retour prochain à la normale, a-t-elle dit.

J’espère que ça va changer la vie de tout le monde pour le mieux. Une citation de :Lise Bélisle Davis, résidente du CHSLD La Pietà

Depuis le début de la semaine, quelque 550 résidents en CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de l'Outaouais ont reçu leur dose de rappel contre la COVID-19.

Les proches sont très réceptifs, les résidents [aussi]. La plupart sont très heureux de recevoir l’appel pour confirmer qu’il va y avoir une troisième dose. C’est une protection de plus qu’on a pour nos résidents , a résumé en entrevue Olivier Dion, directeur adjoint du programme Soutien à l'autonomie des personnes âgées (SAPA) pour les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée de la région.

L’opération, qui a été jumelée avec la vaccination contre l’influenza, s'est déroulée rondement jusqu'à présent, a indiqué Frédérique Morin, coordonnatrice de la campagne de vaccination en Outaouais, pour le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux régional.

La machine était déjà rodée. On avait déjà une planification donc c’est sûr que ça a facilité l’opération de doses de rappel , a-t-elle soutenu.

« En général, les gens reçoivent le [vaccin] contre la COVID-19 et contre l’Influenza dans la même journée pour ne pas déplacer les gens deux fois », a-t-elle poursuivi.

Frédérique Morin, coordonnatrice de la campagne de vaccination en Outaouais, pour le CISSS régional, répond aux questions de la journaliste Laurie Trudel, qui s'est rendue au centre d’hébergement La Pietà. Photo : Radio-Canada

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais souhaite avoir complété l'administration des troisièmes doses du vaccin contre la COVID-19 dans les milieux pour personnes âgées d’ici le 15 novembre. Environ 130 établissements doivent être visités, ce qui inclut les CHSLDCentre d'hébergement et de soins de longue durée , les résidences privées pour aînés (RPA) et les ressources intermédiaires (RI).

Léger retard en Outaouais

L'Outaouais accuse toutefois un léger retard en termes de couverture vaccinale de sa population générale, comparativement à l’ensemble du Québec.

En date du 21 octobre, 74,5 % de la population de l'Outaouais avait reçu une dose du vaccin contre une moyenne provinciale de 79,1 %. Pour ce qui est de la deuxième dose, la couverture se situait à 72 % en Outaouais, comparativement à 76 % au Québec.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais explique notamment cette situation par le fait que l’Outaouais compte une plus grande proportion de jeunes de 0 à 11 ans, pour qui la vaccination n’a pas encore débuté.

Il y a des gens qui ont été vaccinés ailleurs en Ontario qui n’ont toujours pas fait enregistrer leur vaccin au Québec , a ajouté Frédérique Morin, coordonnatrice de la campagne de vaccination au CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais.

Dans l’est ontarien, les autorités ont déjà visité une dizaine de maisons de retraite pour administrer la troisième dose du vaccin contre la COVID-19.

Avec les informations de Laurie Trudel