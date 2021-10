Le personnel en soins palliatifs pourra recevoir la prime de 15 000 $ de Québec

Le personnel infirmier de l’ensemble des maisons en soins palliatifs pourra bénéficier du montant forfaitaire de 15 000 $, accordé par Québec, au personnel infirmier et cardio-respiratoire qui s’engage à travailler à temps complet pour la prochaine année.

À la suite de discussions avec l’Alliance des maisons de soins palliatifs du Québec, le ministère de la Santé et des Services sociaux a décidé d’étendre cette prime annoncée en septembre, afin de pourvoir le manque de main-d'œuvre dans le réseau de santé.

L’attraction et la rétention du personnel infirmier au sein des maisons de soins palliatifs sont essentielles, selon le ministère, afin d’offrir des soins de qualité aux personnes en soins palliatifs et de fin de vie et à leurs proches.

Plus d'informations à venir

Avec les informations de Camille Lacroix