Les travaux achèvent sur la 3e Avenue à Val-d’Or

Amorcés en mai, ces travaux ont permis de refaire les infrastructures de surface entre la 9e et la 8e Rue. Seuls quelques aménagements resteront à compléter, de lundi à mercredi prochain.

Même si le chantier a causé des maux de tête aux commerçants du secteur pendant plusieurs mois, le maire Pierre Corbeil estime que les choses se sont somme toute assez bien déroulées.

On a eu certains problèmes d’approvisionnement de matériel et de main-d'œuvre qui ont étiré le projet un peu, reconnaît-il. Mais nous sommes satisfaits de nos efforts de communication et des choses que nous avons mises en place pour faciliter l’accès aux commerces, dans la mesure du possible.

À quelques jours de son départ, Pierre Corbeil demeure convaincu que les travaux devront se poursuivre au cours des prochaines années pour compléter la réfection de la 3e Avenue. Les trois prochaines phases, entre la 8e et la 5e Rue, seront toutefois plus coûteuses et complexes, puisqu’elles impliquent le remplacement de toute la canalisation souterraine.

Ça va devenir un incontournable, lance-t-il. Les conduites à changer datent de plus de 70 ans et on pense même que certaines sont des conduites d’origine. Ça cause beaucoup de bris et d’infiltrations dans les sous-sols des commerces. Je suis pas mal convaincu que la décision sera de poursuivre les travaux, mais ça sera au prochain conseil à voir à quel rythme.

Pierre Corbeil pense aussi que l’état des finances de la Ville permettra de compléter le projet, même si chacune des prochaines phases pourrait coûter plus de 4,3 millions de dollars.