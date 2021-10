COVID-19 : Pourquoi des personnes menstruées refuseront une troisième dose de vaccin

La professeure d'endocrinologie à l’Université de la Colombie-Britannique et directrice scientifique du Centre de recherche sur le cycle menstruel et l'ovulation, à Vancouver, Jerilynn C. Prior, travaille sur une étude à paraître prochainement pour démontrer si oui ou non le vaccin contre la COVID-19 influence les menstruations (archives).

Photo : Martin Dee/UBC