Sonia et Linda, des vedettes de la vente de chaussures sur le web

Les deux conseillères sont pour le moins colorées, autant dans leur look que dans leur manière de s’exprimer. Leur accent saguenéen chatouille l’oreille et leur authenticité ne fait pas de doute.

Elles sont arrivées au travail bien avant l’ouverture du magasin. La raison est simple; elles ont de nouveaux modèles de bottes et de souliers à présenter à leurs milliers d’abonnés sur Facebook.

Sonia Desbiens tient la caméra pendant que sa collègue, Linda Simard, montre les nouveautés à ceux qui assistent à leur présentation en direct sur Facebook. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Au tout début de la pandémie, Sonia a proposé à Linda de faire des vidéos en direct sur le réseau social.

Elle me regarde et dit : "Es-tu folle? Regarde nous l'âge, voyons." J'ai dit ben on essaye. Quand on a commencé, au début là, on faisait pitié. On n’était pas sûres , se rappelle Sonia.

Leur patron donne rapidement son aval à cette initiative, voyant là une manière de continuer de vendre ses produits malgré le confinement. Mission accomplie pour les deux femmes qui cartonnent désormais sur le web : le chiffre d’affaires n’a jamais baissé.

Sonia et Linda se font maintenant reconnaître quand elles marchent dans la rue ou lorsqu’elles vont faire leurs courses. Elles sont presque devenues des stars à leur plus grand étonnement. Elles reçoivent même des cadeaux de la part de leurs fans, chose qui n’était jamais arrivée avant la diffusion de leurs vidéos en direct.

On reçoit des fleurs, du chocolat. Un moment donné, c'était la journée de la femme ou je ne sais pas quoi, on reçoit des fleurs. Je n'ai jamais eu de fleurs de ma vie! , raconte Linda en riant aux éclats.

Le commerce Chaussures J.-E. Morin est bien implanté dans le paysage de La Baie. Photo : Radio-Canada / Mireille Chayer

Les deux conseillères travaillent d’arrache-pied pour que la petite boutique qui a pignon sur rue depuis presque 100 ans à La Baie continue de fonctionner à plein régime. Leur présence sur Facebook leur a permis d’attirer de nouvelles clientes au-delà des frontières du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C'est une petite boutique de quartier, mais elle a sa notoriété. Les gens la connaissent de partout. Là, on est rendu qu'on touche la Saskatchewan, l'Alberta, Ottawa, le Nouveau-Brunswick, Toronto , énumère Linda Simard.

Elle et sa fidèle complice se promettent de continuer de partager leur passion de la mode avec le plus de gens possible pendant encore longtemps.