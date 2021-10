Les Nunavummiut aux urnes

Selon le directeur des élections du territoire, Dustin Fredlund, un peu plus de 14 000 personnes sont appelées à voter dans les 17 circonscriptions où les députés n’ont pas été élus sans opposition.

Les bureaux de vote sont ouverts de 9 h à 19 h et M. Fredlund invite les électeurs à se présenter le plus tôt possible, notamment à cause des mesures sanitaires qui pourraient ralentir le vote et entraîner des files d’attente plus longues qu’à l’habitude.

En tout, 1762 électeurs ont voté par anticipation, soit 179 de plus qu’en 2017, ce qui représente une augmentation d’un peu plus de 11 %.

Où voter?

Les coordonnées du bureau de vote se trouvent sur la carte d’électeur envoyée par la poste à toutes les personnes inscrites sur la liste électorale.

Les électeurs qui ne l’ont pas reçu ou qui l’ont égaré peuvent trouver l’adresse de leur bureau de vote, de même que le nom et les coordonnées de leur directeur de scrutin et des candidats en faisant une recherche à l’aide de leur adresse sur le site Internet d’Élections Nunavut  (Nouvelle fenêtre) .

Pour ceux qui sont moins familiers avec l’Internet ou préfèrent se renseigner en personne, il est possible de communiquer avec Élections Nunavut ou de se rendre dans n’importe quel bureau de vote et de demander au directeur de scrutin où se trouve le bureau de leur circonscription, précise Dustin Fredlund.

Le directeur des élections invite les habitants d’Iqaluit à porter une attention particulière à l’adresse de leur bureau de vote, puisque contrairement aux dernières élections, chacune des trois circonscriptions de la ville a son propre bureau.

Les élections à l’ère de la COVID-19

Des mesures sanitaires ont été mises en place pour permettre aux électeurs de voter en toute sécurité malgré la COVID-19, confirme le directeur des élections.

Nous suivons les recommandations de la santé publique , précise-t-il.

Pour voter, il faut donc porter le masque. Les électeurs qui n’en ont pas en leur possession à leur arrivée au bureau de vote en recevront un.

Le nombre de personnes autorisées à entrer à l’intérieur du bureau de vote sera limité afin d’assurer la distanciation physique.

Les électeurs voteront à l’aide de crayons à usage unique. Après avoir rempli leur bulletin de vote, ils pourront soit jeter le crayon ou le rapporter à la maison, explique Dustin Fredlund.

Les personnes en isolement en lien avec la COVID-19 ou qui préfèrent ne pas voter en personne pour des raisons sanitaires peuvent communiquer Élections Nunavut au 1 (800) 267-4394 pour voter sans avoir à se déplacer.

Avec des informations de Jane George