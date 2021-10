Le 23 octobre 2001, le gouvernement de Bernard Landry et le Grand Conseil des Cris du Québec signaient une entente moderne et novatrice qui garantissait aux Autochtones une participation dans le développement des ressources naturelles de leur territoire et une large part des retombées économiques des projets hydroélectriques à la baie James. Retour en archives sur l’Entente de la paix des braves.