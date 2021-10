Accusations contre Tidewater Midstream pour rejet de ses eaux acides

L’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta (AER) porte des accusations contre la compagnie calgarienne Tidewater Midstream and Infrastructure ltée après avoir constaté, en 2019, que l’entreprise rejetait l’eau acide de son usine de gaz acide de Ram River, près de Rocky Mountain House.

Selon AERL’organisme de réglementation de l’énergie de l’Alberta , l’eau s’est écoulée dans un ruisseau voisin.

La société Tidewater est accusée de 10 infractions à la loi sur la protection de l’environnement de l’Alberta (Environmental Protection and Enhancement Act), incluant le rejet d’une substance dans l’environnement pouvant causer un effet néfaste.

L'organisme de réglementation allègue également que Tidewater n'a pas signalé le rejet d'eau acide dès que possible et n'a pas pris toutes les mesures raisonnables pour réparer et remédier au déversement.

La compagnie est appelée à comparaître devant le tribunal le 8 décembre à Rocky Mountain House, à environ 215 kilomètres au sud-ouest d’Edmonton.