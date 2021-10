Le ministre fédéral des Transports accorde un autre contrat à un youtubeur controversé

Le ministre fédéral des Transports, Omar Alghabra, a à nouveau fait appel aux services d’un youtubeur qui avait tenu des propos offensants à l’égard de la communauté LGBTQ, et ce, quelques mois après avoir déclaré qu’il coupait les liens avec ce collaborateur en marketing.

En janvier dernier, Omar Alghabra déclarait avoir été ébranlé et déçu en apprenant l'existence d’une vidéo au discours homophobe diffusée sur la chaîne YouTube de Fadi Younes, à laquelle plus de 250 000 personnes sont abonnées. Le ministre assurait alors avoir mis fin à un contrat qui le liait à M. Younes.

Or, à peine six mois plus tard, en juillet, celui qui dirige une firme-conseil en marketing numérique dans la région de Toronto a été réembauché par le bureau d’Omar Alghabra, confirme le ministre.

J’ai eu une conversation approfondie avec M. Younes et j’ai décidé de le réengager dans un contrat à temps partiel , affirme-t-il dans une déclaration écrite.

Le bureau du ministre n’a pas indiqué quel montant a été versé au blogueur pour ce contrat.

M. Alghabra explique que la pensée de Fadi Younes a évolué depuis la publication de la vidéo en 2017 et qu’il a par ailleurs suivi une formation de sensibilisation sur les droits de la communauté LGBTQ.

Il m’a assuré qu’il comprend le mal que peuvent causer les mots et la nécessité de lutter contre l’ignorance et le sectarisme, y compris l’homophobie. Une citation de :Omar Alghabra, ministre des Transports du Canada

Avant de devenir ministre le 12 janvier dernier, le député ontarien de Mississauga-Centre avait accordé à la firme Fadi Younes Consultancy quatre contrats totalisant 13 000 $, entre juillet 2020 et janvier 2021, pour des services de montage vidéo et de conception graphique.

À ce jour, Omar Alghabra maintient qu’il ignorait alors l’existence de la vidéo publiée par Fadi Younes en 2017.

Des regrets

Dans une déclaration envoyée à Radio-Canada, le blogueur dit regretter d’avoir répété des propos blessants et offensants dans son message. Fadi Younes explique avoir été conscientisé aux réalités des personnes LGBTQ depuis la mise en ligne de son message et promet de faire mieux à l’avenir.

Le gouvernement Trudeau se présente comme un défenseur des droits des personnes LGBTQ. En campagne électorale, les libéraux ont promis dans les 100 premiers jours de leur mandat de présenter à nouveau un projet de loi pour interdire la pratique de la thérapie de conversion et de finaliser le plan d’action fédéral pour la communauté LGBTQ.

Le ministre des Transports maintient qu’il est important pour lui de lutter contre l’ignorance et l’homophobie. Tout au long de ma carrière politique, j’ai toujours et sans équivoque soutenu les droits LGBTQ, dit-il. Nous ne devons pas accepter la promotion de stéréotypes ignorants et d’insultes offensantes.