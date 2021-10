Navigue.com tirera sa révérence en 2022

Navigue.com a annoncé, vendredi, que Telus a fait l'acquisition de sa base de clients. Une entente a été conclue pour l’acquisition de près de 1500 connexions clients Internet et de téléphonie.

Navigue.com contactera ses abonnés pour les aviser de la situation et de la transition à venir. Dans un message destiné à sa clientèle et publié vendredi sur les réseaux sociaux, l'entreprise gaspésienne indique que la fin des services est prévue pour le 31 décembre prochain.

On va prendre des mesures pour que tout se fasse le plus simplement et le plus en douceur possible pour la clientèle, afin de faire cette migration de chez Navigue vers chez nous. Ça va débuter dans les prochaines semaines.

Une citation de :Marie-Christine D’Amours, vice-présidente, Solutions consommateurs et Expérience clients de TELUS.