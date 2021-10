Un rare prototype rejeté par Steve Jobs mis aux enchères

Une vente aux enchères de la maison Bonhams accueillera en novembre une foule d’artéfacts témoignant de l’histoire de la science et de la technologie, dont le prototype VideoPad 2 d’Apple.

Une lettre manuscrite signée par Steve Jobs et adressée à son meilleur ami d’enfance, l'ordinateur personnel Apple II, l’eMate 300, la première génération d’iPad… ce ne sont là qu’une fraction des objets qui seront présentés lors de cette vente prévue le 3 novembre à Los Angeles.

L'ancien PDG d'Apple, Steve Jobs, dévoile l'iPad en 2011. Photo : afp via getty images / AFP

Le clou de la collection sera le prototype du VideoPad 2, un engin dont la valeur est estimée entre 8000 et 12 000 $ US (entre 9900 et 15 000 $ CA).

L’appareil a été développé entre 1993 et 1995 dans le but de faire suite au MessagePad, un dispositif d'assistant numérique personnel développé par Apple. Le VideoPad, qu’on pourrait considérer comme l’ancêtre de la tablette, était agrémenté d’un écran pliable qui aurait compris une caméra intégrée pour les vidéoconférences.

Le prototype VideoPad 2 n'a jamais été dévoilé au public. Photo : Bonhams

Fabriqué en plastique résistant, il est doté d'un emplacement pour carte mémoire, d'une prise d'alimentation et d'une prise d'entrée pour ligne téléphonique. Une citation de :Bonhams

Steve Jobs avait mis fin au développement du VideoPad lorsqu’il est retourné à la tête de l’entreprise en 1997. Selon la maison d'enchères, le défunt homme d’affaires aurait réalisé que la technologie n'était pas encore au point pour une expérience utilisateur positive.

Le 5 octobre dernier, on soulignait le 10e anniversaire de la mort du cofondateur d’Apple.