Le Nordet fera partie de la Ligue de hockey sénior de la Gaspésie

En raison des mesures sanitaires, le Nordet a eu de la difficulté à recruter suffisamment de joueurs pour compléter son alignement. Certains n'étaient pas adéquatement, voire aucunement vaccinés.

Devant l'impossibilité de pallier le manque de hockeyeurs, la direction générale de l'équipe n'a eu d'autres choix que d'annoncer, par communiqué, son retrait du circuit mardi dernier.

Toutefois, à la suite de cette annonce, l'entraîneur et directeur général du Nordet de la Haute-Gaspésie, Guy Anctil, a reçu de nombreux appels de joueurs intéressés à faire partie de l'équipe.

Ça a fait un petit électro-choc auprès des joueurs. Une citation de :Guy Anctil, entraîneur et directeur général, Nordet

Quand on a dit qu’on ne revenait pas, plein de joueurs se sont manifestés à Matane. En même temps, d’autres joueurs qui étaient de Sainte-Anne-des-Monts, et qui jouaient au cours des années précédentes, m’ont aussi contacté pour me dire qu’ils avaient réévalué la chose et qu’ils étaient prêts à revoir leur décision pour venir jouer avec nous , explique-t-il.

L'équipe du Nordet a ainsi annoncé sur ses réseaux sociaux, jeudi, que l'équipe sera de retour pour la saison de hockey qui commence en novembre.

Le vice-président de la Ligue de hockey sénior de la Gaspésie, Guylain Raymond, soutient que la ligue est soulagée que le Nordet demeure dans le circuit.

Il faut prendre le temps de regarder cela ensemble, pour être sûr que la concession de Sainte-Anne-des-Monts soit là toute la saison 2021-2022, et ce pour les 14 matchs réguliers et les séries éliminatoires. Pour nous, c’est bien important de voir le sérieux de tout le monde , avance-t-il.

Si tout va comme prévu, des parties hors-concours aura lieu les 5 et 6 novembre.

Une idée de partenariat

Dans les derniers jours, une idée de partenariat entre les joueurs du Nordet et un groupe de Matane a fait son chemin. M. Anctil soutient avoir eu des discussions à ce sujet avec le vice-président de la Ligue de hockey sénior de la Gaspésie, Guylain Raymond.

Tout le monde semblait intéressé. J’ai eu deux ou trois conversations avec la ligue et ça allait quand même assez bien. Puis, à la dernière minute, je n’ai pas eu de nouvelles , mentionne Guy Anctil.

Ici, pas de nouvelles ne rime pas avec bonnes nouvelles, puisque le groupe de Matane s'est finalement désisté, à la déception du directeur général du Nordet.

Récemment, Guylain Raymond m'a annoncé que Matane n’était pas intéressé à former un partenariat avec le Nordet ou de voir d’autres scénarios qui auraient fait en sorte qu’on aurait pu peut-être jouer des matchs à Matane. Ça aurait permis à plus de joueurs de Matane de se greffer à l’équipe pour éviter du voyagement , ajoute-t-il.

Ça aurait créé un sentiment d’appartenance différent et ça aurait apporté des nouveaux visages dans l’équipe. Une citation de :Guy Anctil, entraîneur et directeur général, Nordet

Le Colisée de Matane (archives). Photo : Radio-Canada / Jean-François Deschênes

Ce partenariat, qui n'aura pas lieu dans cette forme-ci, aurait pu faire en sorte que le Nordet dispute des matchs au Colisée de Matane.

Avec les informations de Pierre-Gabriel Turgeon